中職／謝謝你威助！中信兄弟球迷最後一次進場感謝林威助
謝謝你威助！中信兄弟12日在台南球場遭遇統一獅隊，不少球迷都高舉看板，標語，感謝林威助的付出，陳家姊妹花也是死忠的兄弟迷，支持兄弟長達10年的時間，看著兄弟歷經7年6亞，是林威助幫助兄弟奪冠，脫離連11年無法冠軍的低潮，林威助對她們而言，就像是救世主一般。
記者吳政紘/台南報導
陳家姊妹雖然是屏東人，但是卻在台南念書，大姐2013年起開始支持兄弟，看到林威助加盟，彷彿就是看到希望，一直支持他打球，甚至屢次帶領兄弟打進台灣大賽，直到他退休，從二軍開始當總教練，她都一路參與。
「真的不知道為什麼兄弟要換掉他？」她說。
對她而言，林威助就像是兄弟暗夜中的一絲希望之光，「不管是他的堅持態度，或是他的帶兵方式跟觀念，還有他幫我們連續2年打下總冠軍，可以感受到他對球隊的感情，讓我們也很感動。」
當然球迷無法知道球隊內部的狀況，但是的確是林威帶領兄弟奪冠，尤其他又是台灣大賽勝率百分百的教頭，讓百萬象迷真的無法接受就這樣「粗暴」換人。
陳大姐也表示，「棒球是不簡單的運動，之前這麼多教練來帶都帶不好，是他扛下壓力為我們帶來冠軍，身為球迷知道他無法當總教練了，真的無法再支持下去，這也是我最後一次進場看比賽。」