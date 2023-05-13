50歲陳慧琳美貌震台！靠「這雞湯」凍齡20歲 穿緊身衣照吃鹹酥雞
港星陳慧琳睽違6年再訪台灣，為VALENTINO台北微風廣場店開幕站台。今年50歲的Kelly穿著緊身衣搭配亮片裙現身，膚質狀態極好、身材又纖細，美貌震驚全場！受訪時她透露靠喝「雞湯加魚肚」凍齡成20歲；即使今天要穿緊身衣也照吃心心念念的鹹酥雞。見到陳昊森還讚「帥像金城武」，與女神同台的陳昊森，則是緊張又害羞地大飆汗。
記者蕭涵云/台北報導
炫風來台24小時的陳慧琳，穿著Unboxing Valentino 2023春夏系列，膚色緊身上衣配以搶眼的亮片裙，並手拎全新Valentino Garavani Rockstud23 白色肩背包與Rockstud粉色鉚釘高跟鞋，現身VALENTINO台北微風廣場店開幕記者會，完全看不出她今年已經50歲年紀，不只膚質極佳、身材也纖細如少女，震驚在場媒體。
Kelly還抱怨這次來台時間根本不夠用，已經吃很飽了，卻還是沒能把所有想吃的夜市美食都吃一輪。熱愛台灣小吃的她，即使今天要穿緊身衣也照吃心心念念的鹹酥雞，透露昨晚已經點了自己必吃的雞塊、甜不辣及九層塔；還透露到機場前一定還要再買一份。
由於陳慧琳狀態實在太好了，讓大家忍不住求問保養秘訣。她透露自己都喝「放有魚肚的雞湯」，還強調「味道淡一點，要喝足夠的量」。去年底歷經對撞車禍受傷的她，當時縫了20針，也坦言在眉上有留下疤痕，但現在心裡已經算了，只好多喝湯進補養顏。
見到同台的陳昊森還讚他「帥像金城武」，還說很像當年金城武演出《天涯海角》的模樣。讓穿上最新Valentino 2023 Urban Flows早秋系列，全新Toile Iconographe牛仔套裝造型現身的陳昊森，緊張又害羞地大飆汗，雖然有把握機會用事前練好的粵語和Kelly聊上幾句，但會後陳昊森受訪時竟忍不住說陳慧琳「氣場很強」，讓他直冒汗停不下來。
趁這次來台想物色母親節禮物的陳慧琳，透露考慮想入手小型托特包給喜歡輕巧包款的媽媽；自己則是特別喜歡今天亮相搭配的耳環，笑認想刷老公的信用卡讓對方買單。
VALENTINO台北微風廣場店盛大開幕，是繼微風信義和微風南山後，在台北市內開設的第三家精品店，佔地140平方米，提供高級成衣、Valentino Garavani包款、鞋履及配飾等全線男女裝系列產品。同時帶來當季的Unboxing Valentino 2023 春夏系列、早秋男裝Urban Flows系列，更驚喜亮相全新Valentino Garavani Rockstud23手袋，並推出520限量的永生花禮盒選擇。