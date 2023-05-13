慶祝母親節！7-11美式、拿鐵買1送1　星巴克「買1送1」限兩天

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母親節5月14日前，門市買濃萃美式、濃萃拿鐵、大杯熱卡布奇諾同品項買1送1，還附上母親節限定傳情杯套，可以寫上自己的心意送給媽媽。
APP行動隨時取自5月12日至5月16日期間，大杯卡布奇諾、蜂蜜拿鐵、 風味飲指定熱飲、燕麥系列指定冰飲、精品冰燕麥拿鐵買5送2，相當於7.1折，單杯最低39元。
🟡全家
全家到5月14日前，門市使用全盈+PAY付款，全家霜淇淋、中杯單品美式及桂香金萱歐蕾買1送1優惠，霜淇淋平均25元就能開吃，新口味白葡萄或小農牛奶任搭任選，跟親愛的媽媽一人一支超甜蜜。
同時，APP隨買跨店取推出520元優惠組合，有特濃拿鐵12杯、燕麥奶拿鐵12杯、私品茶55元15杯、私品茶65元12杯、冰塊杯52杯、酷繽沙65元12杯，兌換期限一路到年底，每杯可搭5元自帶杯折扣（不含冰塊杯、酷繽沙）。
🟡萊爾富
萊爾富在5月14日前，門市大杯冰/熱美式咖啡只要15元（原價45元），每人限購1杯，每店限量50杯。門市還有不限量的特濃美式（原價55元）、拿鐵（原價65元）同品項第二杯1元，換算下來單杯最低28元。
🟡OK
即日起至5/14為了感謝媽媽，推出咖啡同品項買2送1，包括大杯莊園級美式/拿鐵（原價45元、55元）、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵（原價55元、65元），相當於67折優惠，還不限冰熱任你選。
🟡星巴克
今明兩天，星巴克11：00-20：00購買2杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。飲品每人每次至多買2送2，限當場一次領取。
🟡手搖飲買1送1
今起至5/14限定，麻古茶坊蜜桃紅茶買1送1；發發手搖飲帶上媽媽同行，打卡並標記官方IG，即享發發鮮奶茶飲品買1送1。