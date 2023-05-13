微風之夜飆14億業績！152位一夜消費破百萬 熱銷冠軍「是它」
微風之夜睽違三年實體登場，於12日晚間盛大舉辦，現場除了眾星雲集外，本次活動更創下營收新紀錄14億元，一夜消費達百萬、千萬的顧客共有152位，其中表現最為亮眼的不是精品配件，而是國際珠寶業績位居第一，活動除了端出百件千萬、百萬級珠寶外，還有價值百萬的稀世珍藏酒款，精彩看點、話題性十足。
記者鍾怡婷/綜合報導
「微風之夜」為百貨封館僅提供會員參加的限定活動，微風百貨舉辦至今已邁入第21屆，昨（12）日登場創下歷史新紀錄，業績一夜狂飆14億元，千萬刷手共有18名，百萬刷手超過134位，共計單日消費百萬起跳的消費者有152位。
推出的百萬精品與千萬珠寶品項超過百件以上，包括高級珠寶CHAUMET獨家販售Joséphine系列腕表/戒指、Fred獨家Chance infinite Crazy 8高級珠寶系列等，另Tasaki、Cartier、BOUCHERON等獨家、新品珠寶限定登場，而今年Cartier Clash [Un]limited系列不只有推出珠寶外，今年更推出限量發行的錶款，限量30支。
現場還有多款限量珍稀酒款，包括限量1組價格超過百萬「輕井澤36景收藏酒(29-34景)6瓶一套」；格蘭利威1967極選50威士忌，市價1,030,000元。今（2023）年微風之夜業績達到14億元，比起2021年成長2千萬元，成績相當亮眼。