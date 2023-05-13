艾佛森繞場變快閃！粉絲花5千怒喊「被當盤子」　主辦單位道歉了

微風之夜飆14億業績！152位一夜消費破百萬　熱銷冠軍「是它」

▲微風之夜現場人潮滿滿，業績達14億元創下亮眼成績。（圖／微風百貨提供）
▲微風之夜現場人潮滿滿，業績達14億元創下亮眼成績。（圖／微風百貨提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

微風之夜睽違三年實體登場，於12日晚間盛大舉辦，現場除了眾星雲集外，本次活動更創下營收新紀錄14億元，一夜消費達百萬、千萬的顧客共有152位，其中表現最為亮眼的不是精品配件，而是國際珠寶業績位居第一，活動除了端出百件千萬、百萬級珠寶外，還有價值百萬的稀世珍藏酒款，精彩看點、話題性十足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「微風之夜」為百貨封館僅提供會員參加的限定活動，微風百貨舉辦至今已邁入第21屆，昨（12）日登場創下歷史新紀錄，業績一夜狂飆14億元，千萬刷手共有18名，百萬刷手超過134位，共計單日消費百萬起跳的消費者有152位。

▲Fred Chance infinite Crazy 8高級珠寶系列梨型鑽石戒指245.6萬元（上）；（圖／微風百貨提供）
▲Fred獨家Chance infinite Crazy 8鑽石戒指245.6萬元（上）；輕井澤36景收藏酒破百萬。（圖／微風百貨提供）
推出的百萬精品與千萬珠寶品項超過百件以上，包括高級珠寶CHAUMET獨家販售Joséphine系列腕表/戒指、Fred獨家Chance infinite Crazy 8高級珠寶系列等，另Tasaki、Cartier、BOUCHERON等獨家、新品珠寶限定登場，而今年Cartier Clash [Un]limited系列不只有推出珠寶外，今年更推出限量發行的錶款，限量30支。

現場還有多款限量珍稀酒款，包括限量1組價格超過百萬「輕井澤36景收藏酒(29-34景)6瓶一套」；格蘭利威1967極選50威士忌，市價1,030,000元。今（2023）年微風之夜業績達到14億元，比起2021年成長2千萬元，成績相當亮眼。

▲微風DJ男神秀，用音樂帶大家進入微風之夜。（圖／微風百貨提供）
▲微風DJ男神秀，用音樂帶大家進入璀璨狂歡之夜。（圖／微風百貨提供）

百貨母親節殺瘋！精品特賣Chloé上衣1432元　Nars腮紅490元

大直新百貨NOKE忠泰樂！今起試營運　15家美食餐廳「買1送1」

母親節2大百貨拼了！新光限7天「滿千送千」　SOGO一招先賺800元

大葉高島屋改裝亮相！7家餐飲、4大旗艦店入駐　今起開幕撒優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀