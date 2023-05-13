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土耳其本週末大選！艾爾段20年統治轉捩點　俄羅斯也捲入

▲土耳其本週末將迎來大選。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其本週末將迎來大選。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

土耳其大選本週末（14日）舉行，包括總統選舉以及大國民議會選舉。已經執政20年的現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是否能繼續連任，成為本次大選的焦點。土國主要反對黨領袖並指控俄羅斯介入選情，但隨即遭克里姆林宮否認。

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綜合《CNN》等外媒報導，2月發生的土耳其大地震，導致數以萬計的人傷亡，一系列的建商弊案、錯誤救災政策，也重創執政當局聲望。在地震發生之前，土耳其就已面臨嚴重的經濟和通膨危機。

分析人士預測，今年的投票率將創歷史新高，艾爾段將與6個反對黨派重新組成的「民族聯盟」（Nation Alliance）、所共同推舉的74歲共和人民黨（CHP）領袖克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）激烈競爭。

▲克勒奇達爾奧盧被視為艾爾段最主要的挑戰者。（圖／美聯社／達志影像）
▲克勒奇達爾奧盧被視為艾爾段最主要的挑戰者。（圖／美聯社／達志影像）
土國選民最關心的，莫過於經濟狀況和地震災損，在2月份的大地震發生前，土耳其就已經在與通膨和貨幣危機奮鬥，去年10月份的通膨率就高達85%，連帶影響了民眾購買力，並從「根本上」成為艾爾段支持度下滑的主因。分析認為，選民會傾向心目中更有能力管理地震善後以及保護國家免受未來災難的人選。

此外，艾爾段掌權已久，土耳其與民主漸行漸遠，在國內名正言順打壓異己、高壓管治，不尊重西方人權價值。對外則捨美親俄，沒有跟進北大西洋公約組織（NATO）對俄羅斯的制裁，並一直阻止瑞典加入北約。

這場大選結果也被視為，土國與俄羅斯未來關係走向的關鍵，在野黨候選人克勒奇達爾奧盧11日指控俄羅斯干預大選，強調若俄羅斯在大選後希望保持與安卡拉的關係，就不應該插手土耳其事務。他的存在也被視為土耳其修補與西方陣營關係的希望，並在俄烏戰爭上更向西方靠攏。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）做出反駁，說俄羅斯沒有干預其他國家內政，向克勒奇達爾奧盧提供這類消息的人都是騙子。

也有觀察人士擔憂，若艾爾段真的以些微差距敗選，那他很有可能對結果提出異議，而不會輕易接受失敗的事實。

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