毫無悔改！劉亦菲上學慘挨揍、扯頭髮　昔霸凌者高調公開動機

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日前有一名網友因不滿觀看劉亦菲主演的電視劇，要付費開通會員，竟在留言區聲稱，「小時候揍了好幾次劉亦菲，現在看她還得開會員」，還得意的說霸凌她的原因，是因為她長得太漂亮。該網友被砲轟後，仍不悔改的表示，「可我已經揍過了啊，小時候幹過的事又不能改變」，狂妄的態度令人不敢恭維。
事實上，劉亦菲曾在節目上講述自己小時候被韓國女生霸凌，小時候她父母離婚，她跟著媽媽到美國生活，求學期間特別不開心，「我上課坐得好好的，突然過來扯我頭髮一下，或拿筆在我身上畫」。劉亦菲第二天就勇敢向校長告狀，請對方家長到校，讓她一個禮拜停學，「那時候不知道怎麼想的，可能在美國，有一種要維護自己的尊嚴，維護自己國家的一種想法」。
此外，先前有網友翻出劉亦菲幼稚園時候的照片，稚嫩可愛又清純的模樣，和現在幾乎長得一模一樣，網友紛紛稱讚「果然是等比例長大」、「從小美到大」、「清水出芙蓉，天然去雕飾」。
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