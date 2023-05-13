周揚青臉腫機場安檢「識別不出」她 遭網友酸：整形過頭
大陸網紅周揚青曾和羅志祥有過一段情，兩人分手後一舉一動備受關注，昨（12）日周揚青在自己的微博小號透露，她的臉腫到連出國自動通關辨識都識別不出，最後只能報身分證字號，讓她感到相當無奈，卻有許多網友聯想到她曾經整形一事。
記者薛羽彤/綜合報導
周揚青在微博上分享，自己昨日下午準備搭機到北京工作時，沒想到在機場過安檢時屢屢受阻，站在自動辨識機器前試了好幾次，都無法順利通關，直到機場工作人員見狀後，叫了同事來替她人工識別，由於臉太腫臉部也無法一眼認出就是她本人，工作人員最後無奈地說，「要不您報一下身分證號吧」，讓周揚青苦嘆「我的臉已經腫得面目全非成這樣了嗎？」
周揚青貼文附上3張照片，都無法清楚看到她的臉部，粉絲留言關心她「這麼離譜嗎」，周揚青直回「嗯真的很離譜我全身腫到感覺不是自己的」，被網友質疑是喝酒加晚睡，周揚青解釋「我沒喝酒，估計就是沒恢復好吹風又累到了」。不過，周揚青臉部識別沒通過，不少網友聯想到她曾經整形，紛紛表示，「為啥識別出來自己心裡沒數嗎？看到標題第一反應是整容過頭了」、「就是說不管是不是因為整容，發這個話題肯定大家都會這麼說吧，為啥要發呢，給自己沒事找事」、「臉還是你的臉，只不過不是原來的臉」。