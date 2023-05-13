NBA季後賽／熱火96:92晉級東決！Brunson砍41分無用　尼克遭淘汰

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次節Brunson下場休息後，尼克突然找不到進攻發起點，被熱火由中鋒Bam Adebayo發起打出8:0攻勢，瞬間反超比分。上半場打完Adebayo攻下17分，讓主場軍以51:50進入到中場，Brunson拿到22分。
易籃再戰後，雙方防守強度升級，這一節Butler得到8分，但尼克這邊也頑強的緊咬比數，三節打完球隊以3分領先。末節Brunson連續製造犯規、站上罰球線，但熱火靠Max Strus的三分球以及Butler的「3分打」拉開到9分差。
尼克反擊打出5:0攻勢，但熱火隨即靠Kyle Lowry上籃回敬，最後3分17秒，Brunson投進三分球，雙方以3分差進入最後3分鐘。之後Butler打板跳投命中，Lowry抄球、讓Strus快攻並得到罰球，主場軍手握6分領先。
Mitchell Robinson的2次罰球，讓尼克追近分數，但熱火下一波進攻立刻靠著Adebayo的灌籃再次做出回應。不過在59.2秒時，Gabe Vincent進攻犯規、而且被追加惡意犯規，Brunson兩罰全中，並且尼克還有球權，下一回合Josh Hart空切上籃，分差剩下一個球權。
熱火隨後進攻沒進，尼克擁有追平機會，但Brunson在關鍵時刻居然發生失誤，Butelr被犯規、兩罰全進，帶領主場球隊在驚滔駭浪中拿下比賽。
這場比賽，Brunson延續上一場狀態，22投14中，拿到41分4籃板3助攻；不過球隊另外兩位主力失常，Randle全場14投3中、僅15分，Barrett則10投1中只有11分。熱火方面，Adebayo得到23分9籃板，Buter得到24分8籃板4助攻。
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