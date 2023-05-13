NBA季後賽／熱火96:92晉級東決！Brunson砍41分無用　尼克遭淘汰

▲尼克主控Jalen Brunson。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克主控Jalen Brunson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

紐約尼克今(13)日在客場挑戰邁阿密熱火，兩隊激戰到末節仍是難分難解，最後時刻熱火展現經驗，鞏固住領先優勢，終場以96:92贏球，系列賽4-2晉級，尼克後衛Jalen Brunson攻下41分仍難以拯救球隊。

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開賽Brunson在不到6分鐘內砍下9分，展現想將戰局帶回主場的信念，他的狀態也帶動RJ Barrett、Julius Randle等人加入戰局，首局尼克就曾領先到14分。熱火暫停後打出7:0的反擊，但首節仍以24:31落後，Brunson單節15分。

次節Brunson下場休息後，尼克突然找不到進攻發起點，被熱火由中鋒Bam Adebayo發起打出8:0攻勢，瞬間反超比分。上半場打完Adebayo攻下17分，讓主場軍以51:50進入到中場，Brunson拿到22分。

易籃再戰後，雙方防守強度升級，這一節Butler得到8分，但尼克這邊也頑強的緊咬比數，三節打完球隊以3分領先。末節Brunson連續製造犯規、站上罰球線，但熱火靠Max Strus的三分球以及Butler的「3分打」拉開到9分差。

尼克反擊打出5:0攻勢，但熱火隨即靠Kyle Lowry上籃回敬，最後3分17秒，Brunson投進三分球，雙方以3分差進入最後3分鐘。之後Butler打板跳投命中，Lowry抄球、讓Strus快攻並得到罰球，主場軍手握6分領先。

Mitchell Robinson的2次罰球，讓尼克追近分數，但熱火下一波進攻立刻靠著Adebayo的灌籃再次做出回應。不過在59.2秒時，Gabe Vincent進攻犯規、而且被追加惡意犯規，Brunson兩罰全中，並且尼克還有球權，下一回合Josh Hart空切上籃，分差剩下一個球權。

熱火隨後進攻沒進，尼克擁有追平機會，但Brunson在關鍵時刻居然發生失誤，Butelr被犯規、兩罰全進，帶領主場球隊在驚滔駭浪中拿下比賽。

這場比賽，Brunson延續上一場狀態，22投14中，拿到41分4籃板3助攻；不過球隊另外兩位主力失常，Randle全場14投3中、僅15分，Barrett則10投1中只有11分。熱火方面，Adebayo得到23分9籃板，Buter得到24分8籃板4助攻。

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