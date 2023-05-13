「天下第一營」發送康乃馨 林佳龍代表蔡英文感謝憲兵維安
母親節前夕，總統府秘書長林佳龍前往俗稱「天下第一營」的211營，代表總統蔡英文感謝所有憲兵不論風吹日曬雨淋堅守崗位，保衛國家最高官署的維安。
記者呂炯昌／台北報導
林佳龍昨日晚間在臉書發文預祝大家母親節快樂，他第一次來到俗稱「天下第一營」的211營，代表蔡英文感謝所有憲兵姐妹弟兄，平日不論風吹日曬雨淋，都堅守崗位，保衛國家最高官署的維安。「上哨就是上戰場，守紀就是重榮譽」，貼切形容211營的任務職責，並帶著康乃馨到營隊和大家分享
林佳龍表示，211營有67位女性同仁，佔全營人數的1/5，比例很高，代表受贈的家聿和佳娣，兩位都是很優秀的軍人，家聿剛結束「國軍體能戰技幹部訓練班」成績優異，也升上士官長；另一位佳娣，她除了是一位軍人，也是媽媽，下個月她即將迎接第二胎的到來。他也藉此機會，關心營隊同仁的生活環境，確保大家能在良好的空間休息，才有好的精神執行勤務。
林佳龍說，今天是總統府開放參觀的日子，府內除了規劃一系列的活動，還有康乃馨可以索取，要和大家一起慶祝母親節。歡迎相揪來總統府參觀，再到中正萬華區走逛、吃美食，度過愉快的週末假期吧。