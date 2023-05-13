華航線上旅展開跑！飛香港、宿霧5000多元 購票抽布拉格來回機票
中華航空今年線上旅展開跑，即日起到6月5日至華航網站購買自台灣出發的全航線機票皆有優惠價，像是飛到香港、宿霧等，皆5000多元（未稅）。且購買任一航點來回機票，加入華夏會員並登錄活動，留下完整資料，就有機會抽中「布拉格經濟艙來回機票」及豐富好禮。
記者葉盛耀/綜合報導
中華航空表示配合台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月26日至29日舉辦，高雄旅展（KTF）也將在6月2日至5日接續展開，因此推出「用你的姿態 漫旅世界」線上旅展，推出為期25天的優惠促銷。華航指出，商務艙包括台北-峴港來回機票2萬4273元起（未稅），台北-清邁2萬4541元（未稅），台北-峇里島2萬7218元（未稅）。經濟艙包括台北-香港來回機票最低5063元（未稅），台北-宿霧5675元（未稅），台北-布里斯本2萬79元（未稅）等。
活動期間華夏會員購買機票，並登錄機票票號即可參加住宿券抽獎，有機會抽中台北諾富特華航桃園機場飯店提供一間標準客房住宿一晚 (附兩客五星樂活自助早餐)。(共10名)，期間預訂中華航空或華信航空國際航線之旅客，享台北諾富特華航桃園機場飯店現行官網房價 5 折。
另外，易遊網獨家攜手長榮航空推出的「長榮帶媽媽去旅行」，祭出超過20個航點的超甜價「長榮神秘機票」，像是宿霧來回機票含稅7,349元起、河內來回機票含稅8,558元起、飛香港來回最低8,584元起。活動至5/19，想搶便宜的民眾可再搜尋看看。