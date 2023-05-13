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民意基金會民調：侯友宜支持度42.1%領先郭台銘29.4％

▲國民黨下週將徵召總統人選，郭台銘、侯友宜之爭將落幕。（圖／資料照片）
▲國民黨下週將徵召總統人選，郭台銘、侯友宜之爭將落幕。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨下週將正式徵召總統人選，台灣民意基金會今（13）發表「2024國民黨郭侯之爭最新發展」民調，民調顯示，20歲以上台灣人中，4成2支持新北市長侯友宜，2成9支持鴻海創辦人郭台銘，未決定或沒意見的游離選民約2成9，侯友宜領先郭台銘12.7個百分點。

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民調詢問，「國民黨方面，目前最可能獲國民黨徵召參選 2024 總統有兩人， 侯友宜和郭台銘。一般說來，在這兩人當中，您比較傾向支持誰?」結果發 現，42.1%支持侯友宜，29.4%支持郭台銘，8.8%尚未決定，17.8%沒意見，1.9%不知道、拒答。

民意基金會表示，與上個月相比，侯友宜支持度下降 2.8 個百分點，郭台銘下降 1.9 個百分點，雙方距離稍有拉近，但侯友宜還是保持一段相當舒適的領先。再從最近4個月侯郭民意支持度的比較可以看出，侯郭之爭從二月出現 16.9個百分點的差距，四月縮小到13.6個百分點，五月再縮小到12.7個百分點，雙方差距在縮小中，但侯友宜自始至終皆維持兩位數的領先。

民意基金會進一步分析，從年齡層看，除了45至54歲郭台銘小幅領先外，其他年齡層都是侯友宜不同程度領先的狀態；從教育背景看，侯友宜在每一種教育程度選民中都處於領先的地位；從職業背景看，郭台銘除在自營商、企業主方面領先侯友宜3.4個百分點外，其他包括高階白領人員、基層白領人員、勞工、農民、學 生、家庭主婦、退休人員、失業/待業都有明顯的落後，軍公教人員方面，落後2.9個百分點，是其中最小的差距。

從政黨支持傾向看，國民黨支持者中，4成9支持侯友宜，3成8支持郭台銘；民眾黨支持者中，4成8支持郭台銘，3成9支持侯友宜；民進黨支持者中，4成2支持侯友宜，2成4支持郭台銘；中性選民中，3成1支持侯友宜，1成8支持郭台銘。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是5月8至9日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1076人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負3個百分點。

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