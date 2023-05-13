課後英語計畫　逾200大學伴投入、伴837位偏鄉學童

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教育部指出，雲林縣明禮國小的英語遠距大學伴，利用線上教學工具「Blooket」自製開寶箱及釣魚等遊戲，透過這些小遊戲在課程中加強與小學生們的互動，強化英語學習興趣與動機。
明禮國小校長涂鵬翔表示，偏鄉孩童因資源差距的原因，更加需要課後輔助教學。透過本計畫英語大學伴的陪伴與教導下，學生們開始願意開口念英語，也能和大學伴做簡單的英語應答，也提升孩子們在英語學習上的成就感與自信心。
宜蘭縣南安國小的大學伴則是改編Cool English酷英網（https://www. coolenglish.edu.tw/）內的短片影片及趣味繪本，透過生動、輕鬆的教學態度與小學生進行互動。這樣的方式，也讓參與本計畫近兩年的南安國小林穎秀老師表示，計畫在學校中實施效非常的好，學校有意為本計畫校本位課程教材，讓大學伴可以設計出融入地方文化特色的英語教材，讓孩子們更能有學習共鳴感。
國教署表示，計畫實施2年多來，獲得很多學校好評，目前除校園訪視外，遠距英語團隊透過定期舉辦「英語遠距教學學伴說明會暨教學增能工作坊」活動，招募200名英語相關科系學生將投入本計畫擔任英語學伴。期望透過網路互動與教學，突破距離限制的框架，縮短城鄉差距，使學習更充滿人性溫度與情感傳遞幫助偏鄉學童開拓英語學習視野。