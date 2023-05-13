母親節最後優惠！momo當日滿額送麥當勞 LINE Pay必勝客5%回饋
根據momo統計，母親節暖身慶期間人流年增逾3成，其中以美妝保養、3C家電、休閒旅遊最受歡迎，在母親節最後期間加碼5/14當天推出滿額就送麥當勞。來不及送上大禮的話，帶媽媽一起吃飯也是心意滿滿，用上LINE Pay還能賺回饋，週六、週日點達美樂、拿坡里、必勝客(線上訂餐)、肯德基(線上訂餐)等 用LINE Pay付款單筆消費最高可享5%回饋。
記者周淑萍/綜合報導
📍LINE Pay：母親節的五月期間，LINE Pay有不少專屬優惠，即日起至5/28，每週五、六、日於達美樂、拿坡里、必勝客(線上訂餐)、肯德基(線上訂餐)等 使用LINE Pay付款單筆消費滿500元享LINE POINTS 2%回饋，綁定中信LINE Pay再享3%回饋，等同最高可享5%回饋。於全台指定星級飯店包括圓山大飯店、台北美福大飯店、台北萬豪酒店等，單筆交易滿8,000元享LINE POINTS 200點回饋，單筆交易滿15,000元再享300點回饋。
📍Momo：即日起～5/14單日累積消費滿10,000元限量登記送1,000；滿5,000元享限量登記領500回饋，5/14當天刷momo卡再送200；5/14當日限定「滿額送麥當勞麥香魚」；每日10個時段限量搶最高999元mo幣。
📍博客來：即日起～5/14 OPEN POINT會員，博客來全站單筆滿520元，享7% OPEN POINT點數回饋，單筆滿千登記抽黃金金片(市價1,700元)，精選商品買一送一，使用icash Pay結帳加碼，單筆滿千回饋5% OPEN POINT，每個會員帳號每月上限300點。
📍Dyson：即日起至5/14，Dyson Supersonic™ HD15長春花藍配玫瑰金限定版，推出優惠88折，原價16,600元，特價14,600元，還加贈價值3,000元氣墊梳。Dyson Airwrap™多功能造型器長型髮捲版 HS05長春花藍，官網下殺69折，現折5,700元。
📍CASETiFY手機殼：即日起～5/16至 CASETiFY 台灣官方網站 或 CASETiFY STUDiO 台北信義 A11 與台中中友百貨門市購買指定產品，即享一件 9 折、兩件或以上最低 8 折優惠。同步，推出母親節精選系列，其中，手機背帶套組是熱門選項之一，配手機殼最低 8 折優惠。