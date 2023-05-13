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母親節網購預防詐騙！資安公司揭「4大釣餌」陷阱

▲母親節網購商品時應該要更加提防詐騙陷阱，資安公司揭曉駭客最愛使用的「四大釣餌」，呼籲民眾隨時留意網路買賣風險。（圖／翻攝自Pixabay）
▲母親節網購商品時應該要更加提防詐騙陷阱，資安公司揭曉駭客最愛使用的「四大釣餌」，呼籲民眾隨時留意網路買賣風險。（圖／翻攝自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

詐騙橫行，不僅買家有可能成為詐騙集團下手的目標，連賣家都可能淪為受「駭」者，網路資安廠商趨勢科技，在母親節前夕揭露駭客最愛使用的「四大釣餌」，包含：全部正面評價卻沒有評論、價格遠低於行情、勿加私LINE、「O」換成數字「0」以假亂真等4大陷阱，呼籲民眾隨時留意網路買賣風險。

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📍通通正評或沒有評論

買家眼裡看似越完美的評價資訊，越容易藏匿「駭」人危機！當商品網頁上的評論都是正評，或甚至連評論都沒有，就必須留心產品網頁是否有造假嫌疑，因為詐騙集團很有可能刪除了不利於自己的評論，或者這根本就是精心設計出來的釣魚網站。趨勢科技提醒，購物前必須謹慎檢查商品來源和賣家資訊，留意其可靠性與真實性。

📍遠遠低於行情的折扣優惠

犯罪集團善於利用人性弱點，透過超低優惠吸引買家注意，使其失去理智而盲目下單。若發現商品遠遠低於行情價時務必提高警覺，因為犯罪集團很有可能在付款後提供劣質品、假貨甚至人間蒸發，還可能竊取買家的個人金融等個資，造成不可估量的損失。

▲趨勢科技揭露駭客最愛用「四大釣餌」，呼籲買賣雙方隨時留意網路資安風險。(圖／官方提供)
▲趨勢科技揭露駭客最愛用「四大釣餌」，呼籲買賣雙方隨時留意網路資安風險。(圖／官方提供)
📍勿加私LINE

賣家也可能被騙！近期有賣家收到詐騙集團偽裝成顧客，佯裝無法購買商品的假訊息要求店家處理，並且傳送QR Code請求掃碼聯繫客服驗證，或是收到「網購平台將被停權」的假通知，被詐騙集團以各種理由要求加Line聯繫，最終目的就是要引誘賣家與「假客服」聯絡，並引導其做出線上付款或提供個資。當類似話術出現時請務必應提高警覺，切勿輕易跟對方加私人Line聯繫；在對話過程中，如果突然出現簡體字或語意不通順的情況也要小心，有可能是來自其他國家地區的詐騙集團。

📍真假難辯的網站和連結

仔細看看網址內是否存在不該有的字元，例如將網址內的字母「O」換成了數字「0」，或者「l」換成「1」等等，都是詐騙集團很常見的替換手法，讓人難以分辨。

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