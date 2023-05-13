名家論壇》馬斌／《頭號外交官》：諜報政治劇與女性的職場挑戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下文字涉及《頭號外交官》劇情內容與人物故事發展，未看劇的讀者請自行斟酌閱讀。
首先兩齣劇的主角背景都是情報員出身，所以過去工作都是以處理個案為優先，也因此角色本身有著很強處理危機的能力，但一旦地位升級到大使／國務卿等級後，除了處理問題本身外又多了很多層的政治與人事之間需要兼顧，除了要面對新的學習與難題，也等於是個人的成長與挑戰，更別提本來女性的身分在依然存在著男性沙文主義的政治／諜報圈裡工作，還是個領導階層，但也因此以她們的能力與智慧，反而找出更多有創意且更有效率的解決辦法，也讓我們跟著她們看著困難一一被她們突破解決，實在大快人心，也很符合現在熱門的女性自主獨立潮流。
至於扮演女主角的人選，《國務卿女士》找來身材高挑，且幾乎從來就不是演出以美艷為主，而多是個性獨立堅毅角色的蒂亞里歐尼Téa Leoni（《彗星撞地球》《侏儸紀公園３》，但我必須插個話，人家三十年前在《絕地戰警》第一集裡可是個大辣妹...），而《頭號外交官》則是找來童星出身，最近卻是因為電影《熊蓋毒》另類爆紅的凱莉羅素Keri Russell，但其實在這之前她最有名的作品，就是另一齣超好看的諜報劇《冷戰諜夢The American》。這兩位演員都有個特色，她們都很漂亮，有明星氣質，但更帶給人有智慧有能力，而且一旦要強勢起來，特別是應付臭男人們，她們絕對應付得過來，有說服力。
政治劇要好看又有深度並不容易，因為除了背景就得先介紹複雜的國際及領導者間的關係，故事的主梗一定是國與國之間發生了紛爭，主角則必須代表負責的國家設法化解紛爭，而且大多數得用外交或諜報方式處理，文戲比較多，怎麼讓故事節奏與適當的動作場面穿插當中，考驗著編劇能力，這時就得稱讚《頭》的製片黛博拉康恩（Debora Cahn），她畢竟是編寫製作過《白宮風雲》與《反恐任務》（目前上架於Disney+）等政治諜報劇的老手，八集故事行雲流暢，每一集高低潮節奏分明，很多有趣的情節安排轉折，尤其最後的大懸念，雖然目前Netflix尚未證實是否會有第二季，但結局如果就這樣放著不收場，或至少之後給個解釋，我看觀眾恐怕會暴動。
但除了上述的優點，《頭》比其他劇更有趣，也是與同類型劇最不同的特色，就是兩位主角夫妻間的關係與互動，女主角的先生其實是很有經驗的前大使，也很懂得政治手腕，玩兩面討好以達自私目的的遊戲，雖然表面上答應太太將會做個乖乖的「大使先生」輔佐太太不搞事，但曾經很風光也很愛玩政治的他，加上他真的很愛也很相信老婆，所以只好（但真的不應該）默默在檯面下搧風點火甚至操控許多事情發展，一場當太太發現他在背後操控，直接出手扁他（是真的痛扁，不是賞個巴掌而已）的戲，相信我，因為是凱莉羅素出手，看完你會相信，男女打架不再是一定是女方穩輸，甚至男生可能在氣勢上輸得更慘。
戲中還有很多影射了現今英美兩地的政治背景與人物，例如英國前首相強森處理國際事務的莽撞無理，美國總統拜登的年齡話題，女副手話題等等，對這些狀況略知一二的觀眾，會增加很多觀影樂趣，但其實一名曾參予此劇劇情顧問工作的前外交人員，已經發表了一篇文章，表示《頭》劇裡的主角背景與故事裡的國際關係互動，有很多都是不太合理的，但作者也承認，他看《頭》劇其實還是看得非常開心過癮，因為在被簡化了的國際關係危機，與被誇大的人事派任與領導層級間的互動之下，《頭號外交官》確實是個故事人物有趣，製作精良的好劇，所以作者還是推介大家去看。
《頭號外交官》目前已經全數八集上架Netflix。
●作者：馬斌／知名影評人，最愛電影、美劇與MLB
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com