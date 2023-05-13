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MSCI調整、財報將落幕　留意台股股東會行情接棒

▲投信法人表示，接下來將進入股東會旺季，包括營運展望與股利政策等，將成為另一波關注焦點，而伺服器、高效能運算、新能源車將持續為今年科技投資的主軸。（圖／NOWnews資料照片）
▲投信法人表示，接下來將進入股東會旺季，包括營運展望與股利政策等，將成為另一波關注焦點，而伺服器、高效能運算、新能源車將持續為今年科技投資的主軸。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股昨（12）日週五開低走高，尾盤一度由黑翻紅，惟收盤時仍小跌12.28點，跌幅0.08%，收在15502.36點，全週指數收黑，下跌123.71點，週線跌幅0.79%，平均日均量2109.88億元。法人指出，MSCI半年度調整公布，台股整體權重調降的幅度輕微，預料對整體盤面影響不大。接下來將進入股東會旺季，包括營運展望與股利政策等，將成為另一波關注焦點，而伺服器、高效能運算、新能源車將持續為今年科技投資的主軸。

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，週五MSCI公布半年度權重調整，台股在全球新興市場指數與亞洲除日本指數遭到雙降，前者下降0.17個百分點至14.66%，後者下調0.19個百分點至16.59%，僅有全球市場指數小幅上升0.01個百分點至1.62%，最新權重將於5月31日收盤生效。

孫傳恕說明，MSCI一年共進行4次權重調整，其中5月及11月的半年度調整考量因素較為全面，其影響相對大於2月、8月的季度調整，MSCI的權重升降除了納入基本面外，包括個股週轉率、公司市值及成長性等都是評估方向。觀察本次半年度調整，台股整體權重調降的幅度輕微，預料對整體盤面影響不大，且近年觀察MSCI權重調整後的台股走勢，仍以當時的投資氛圍主導，至於新增或剔除成分股則多少會對股價造成短線影響。

孫傳恕表示，美國升息步調接近尾聲，近期總經數據好壞參半，但整體財報公布結果優於預期，且從通膨數據來看，過去一年聯準會透過升息來控管通膨，已出現成效，目前扣除通膨的實質利率已轉正，接下來更需觀察經濟景氣的走向。短期來看，經濟下行疑慮將使股市相對承壓，影響全球市場投資情緒，不過下半年隨著企業基本面好轉，股市有反轉向上契機。

至於台股方面，孫傳恕指出，近期台股缺乏題材，加上美國經濟前景不明朗，持續維持震盪走勢，漲多族群面臨調節賣壓，而美債違約疑雲則拖累原本強勢創波段新高的金融指數，週五下挫逾1%。由於下週一為台股財報日最後公告日，預料財報對個股影響將逐漸淡化，具政策作多、防禦性或是低基期族群有望受到關注。

另外，由於接下來將進入股東會旺季，股東會所釋出的訊息，包括營運展望與股利政策等，將成為另一波關注焦點，而伺服器、高效能運算、新能源車將持續為今年科技投資的主軸。


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