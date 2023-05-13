《薩爾達傳說》排爆！神人「在家買到」還打折 玩家後悔太晚知道
熱門遊戲《薩爾達傳說：王國之淚》12日上市引起搶購潮，不少人凌晨開賣時就到遊戲專賣店排隊購買，當天也出現許多人請假玩爆遊戲的事件。然而，就有網友分享自己不但沒有出門購買就入手，還享有超多折扣，讓不少玩家表示「太晚知道了啊....」引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT分享自己購買《薩爾達傳說：王國之淚》的途徑，表示自己透過外送平台下訂單，該遊戲片原價1,850元，可以先折扣51元，再用平台提供的8折優惠，加上塑膠袋跟平台的費用，最後只要付1,447元，價格便宜了超過400元。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼！怎麼還有這招？」、「太晚講了吧，都買原價了才知道這招」、「外送平台有賣？哪一招啊」、「感謝提供，已買」、「這樣也行，外送平台現在賺很多欸」、「真假，還準備要去遊戲店買而已，來看一下」、「放在哪個分類？異國專區嗎？我都找不到」。
而事實上，外送平台foodpanda為了讓玩家趕快入送，也在pandamart熊貓超市上架《薩爾達傳說 王國之淚》，推出兩款組合，包括限量《薩爾達傳說 王國之淚》夜貓族大補帖超值禮包，售價1,899元，內含《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲片及foodpanda貼心為夜貓玩家準備的的泡麵、零食等，另外則是單買遊戲片，售價1799元，如果巧妙運用平台優惠的話，確實能夠比市售還要更便宜就入手喔！