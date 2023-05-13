NBA季後賽／勇士衛冕失敗！湖人122:101進西決　詹皇30分終結宿敵

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此役開賽後，勇士命中率不佳，而湖人則是非常侵略的進攻禁區，前6投全中，打出18:7的小高潮，暫停之後灣區有幾次外線投籃機會，但皆未能把握，球隊三分球前10次出手僅命中1球，最多落多達17分，戰況十分危急。
球隊來到淘汰邊緣，Curry此時挺身而出，連得11分縮小分差，首節打完勇士以26:31落後。上半場勇士的命中率不佳僅有33%，三分球23投僅5中，雖然靠著爭搶進攻籃板獲得更多次出手，但兩節打完仍以46:56落後多達10分。
易籃再戰後，Austin Reaves和D.Russell皆命中三分球，湖人繼續將分差擴大，8:2的攻勢讓他們來到16分領先。勇士方面主要靠Curry苦撐，但單憑己力終究難以和湖人多點開花抗衡，三節打完陷入14分落後。
末節，勇士難以再和對手抗衡，分數一度被拉開到超過20分以上，比賽的勝負基本上也大致底定。比賽進入最後時刻，雙方都已換下主力球員，終場湖人以21分之差拿下勝利，也斬斷勇士的連霸機會。
此役James一改前幾場「收著打」的狀態，開賽進攻企圖心就十分強烈，14投10中得到了30分，另有9籃板9助攻；Anthony Davis依舊是湖人防守核心，攻下17分20籃板，Reaves貢獻23分6助攻。
勇士方面，Curry總計28投11中，得到32分6籃板5助攻，但團隊沒有給予他太多幫助，外線合計48投僅13中，Thompson失常19投僅3中，也注定了他們這一季的結局。
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