批綠撕裂台灣　郭台銘發表和平宣言：在金門和大陸重新展開談判

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郭台銘說，他此次爭取國民黨總統提名提出的競選理念主軸是「和平」、「繁榮」、「清廉」，而「和平」最重要，因為經濟繁榮、政府清廉能為人民帶來幸福，都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上。
郭台銘表示，現在對中華民國台、澎、金、馬地區，實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」、應該「同為中國人」的中華人民共和國政府，但這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。
郭台銘批，民進黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。兩岸間「九二共識」具備有高度的未來性，但很遺憾的，民進黨執政當局的「一中各表」進行了偷樑換柱，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並在創造流傳這些說法過程中，進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。這是內外兩面的政治操弄，逐步將共識改為分歧，再將分歧催化為對立。
郭台銘主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。他選的是中華民國總統，他代表的是中華民國，就沒有台灣獨立的問題。沒有了台獨因素，共機就不該再擾台；共機不再擾台，兩岸就可以坐下來談，對於「各表」部分要談多久都可以。
郭台銘說，如果他當選總統，就會根據「憲法一中」，開啟大談判，而且什麼別的地方都不去，他會極力主張就以金門為兩岸新的常設談判地點，以金門為新起點；他會組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門。
他強調，談判以堅守台灣民主、自由、法治，尊重2300萬人既有生活方式為前提，不拘任何形式，抱持最大耐心，可以從一點一滴開始談，認認真真的重新探索雙方認同的程序與原則。要讓全世界看到：台灣有能力在科技和經濟上做到世界一流水準，在和平談判上，也一定能夠達到最高等級，有理有節，有為有守。
郭台銘說，在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要任何其他外國勢力介入。需要談多久就談多久，在還沒談成之前，互相尊重，恢復雙方正常民間交流。但在長期的談判中，還是要維護台灣國防安全，還是要有戰備完善護台的軍事部署，需要有尖端先進武器的研發、引進，但重點是加強國防絕不意味著戰爭。當兵是為了守衛和平與民主自由的崇高價值，不是充當政客錯誤政策的砲灰。
郭台銘承諾，如果當選總統，會立即在金門設立《八二三砲戰永久紀念歷史園區》，警鐘長鳴，戒慎戰爭。他的使命是維護兩岸正常的和平交流，在和平基礎上創造台灣的繁榮幸福。