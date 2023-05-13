金山青年活動中心熄燈！營業60年可住宿、泡湯：學生軍訓必去
金山青年活動中心宣布6月底熄燈，開業近60年的悠久歷史，帶眾多學生走過文化訓練營、暑期軍訓課、社團團康活動，由於金山活動中心占地約4千坪，可住宿、露營、泡湯、越野挑戰，是5、6年級學生時期校外活動必訪選擇，如今宣布歇業也引發眾人不捨。
記者鍾怡婷/綜合報導
金山青年活動中心發出公告表示，從民國49營運至今已超過60個年頭，很遺憾的即將在112年6月底畫下休止符，6月22日將是對外營運的最後一日，歡迎過去的旅友們在最後的日子，到訪回憶在青年活動中心度過的青春歲月。
據悉「金山青年活動中心」是是救國團所屬面積最大、也是第一個設立的活動中心，陪伴眾多學子走過青春回憶，位於金山區磺港村，佔地廣闊，內有包括光復樓、渡假小屋、團體套房、藝文中心及交誼廳，還有寬闊的露營地區，可以參加繩索挑戰、定向越野，是學生時期軍訓、文化訓練、校外教學的地點首選。
如今宣布歇業也讓眾人直呼「我國中畢旅住的地方，我今年60歲，往事只能回味」、「好可惜！我最美好的回憶」、「滿滿大學回憶的金青啊」、「多少眼淚，多少活動，年輕的吶喊」、「再見了！這承載許多人青春正甜時美好回憶的地方」、「小時候暑期的回憶，真的成為回憶了」。