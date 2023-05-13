歡慶母親節 中榮醫護子女獻花堅守崗位媽媽馨意暖暖

歡慶母親節，臺中榮總院長陳適安率同志工，佇立門診大樓口分送康乃馨花束給病人與家屬，讓拿到花束的人們意外驚喜，感受院方貼心。此外，院方也安排臺中榮總榮中幼兒園的小朋友在這個特別的節日，造訪媽媽工作職場，親手將馨香送給堅守第一線的媽媽們，祝賀「母親節快樂」，現場洋溢溫馨歡樂。
記者金武鳯/台中報導
臺中榮總為讓醫護同仁安心工作，規劃榮中幼兒園照顧員工子女，打造幸福職場。母親節前夕，榮中幼兒園老師帶領小朋友到醫院，分別為媽媽獻上康乃馨花束，並擁抱媽媽大聲說出「媽咪我愛您」。意外驚喜的祝福外，小朋友還賣力唱唱跳跳練習已久的舞蹈歌曲，用嘹亮歌聲為辛勞的媽媽加油打氣，讓媽媽們直呼能在工作場域與孩子相見歡好感動，也讓孩子看見媽媽在職場中忙碌身影，體認到媽媽裡外兼顧的辛勞。
5月12日適逢國際護理師節，社團法人臺中紅十字會恩典小站的慢飛天使，特別到院無償公益演出。恩典小站於109年12月成立「敲幸福太鼓隊」，協助身心障礙的學員發展興趣，並進行音樂療癒。學員們在成長路上深受醫療場域中各職類人員的照顧，為感謝醫護同仁猶如母親般無私照顧，除了用熱情擊出振奮的太鼓歌曲，並致送親手製作的療癒苔球，希望能以綿薄的回饋，表達無盡的感謝。
此次活動獲財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會支持，基金會本著以辦理健康促進之團體與社區活動關懷、關懷弱勢組群的宗旨，協助臺中榮總共同推動醫療救濟及促進民眾健康之公益活動不遺餘力，透過此次佳節關懷活動，用最直接的行動，溫暖送愛！