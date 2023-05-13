NBA季後賽／「G6湯」成逝去的神話　Curry進攻端沒有足夠的幫手

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Thompson在今年球季，投出生涯第一個單季突破300顆三分球(301球)的賽季，個人從大傷終歸來的勵志故事，為球界所津津樂道。季賽三分球命中率來到41.2%，也接近生涯水準。
但不可否認，隨著傷病和年齡的侵襲，他確實略有下滑，投籃姿勢大幅的改變就是一種跡象。這在高強度的關鍵比賽上特別明顯，過去以「G6 Klay」聞名的他，在大賽總會打出高水準表現，但在對國王和湖人的系列賽，他開始出現一些力有未逮的情況。
對湖人系列賽的G3-G5，Thompson合計37投11中，三分球24投8中，只得到34分。今晚他則是19投3中，只得到8分，很明顯已經不能再扮演冠軍球隊的二當家了。
而Green的問題則有些複雜，他是最適合勇士的球員，防守端的全能，進攻端的組織、掩護、傳導和策應都是球隊不可或缺的，但問題是他的投籃問題在這些年一直被放大，而且隨著「浪花兄弟」老化，他們也需要一個更穩定的內線終結點。
去年總冠軍賽G4，Green在關鍵時刻被按在板凳上是一個警訊，今年他的進攻表現要好得多，但是球隊在落敗後，需要在季後做出補強，他極有可能是會被犧牲的那一個。但問題是，少了他誰能頂替他的位置？勇士恐怕將很難做出回答。
Anthony Davis是本系列賽最好的防守球員，Curry是這一個系列賽最好的進攻球員，因為只有他們兩人有能力改變對手的策略布局。後者這一個系列賽前5戰場均25.6分5.4籃板8助攻，投籃命中率45%，命中19顆三分球。
今晚他28投11中，得到32分6籃板5助攻，看起來個人表現沒有特別突出，但很大一部分原因是因為球隊沒有給他足夠的幫助。湖人這個系列賽不斷為Curry更改戰術，Davis甚至被迫換防到外線；他的投籃依然產生了強大的吸引力，能拉扯對手的防守覆蓋範圍，但隊友也需要把那些製造出來的空檔球投進才行。
若沒有大傷產生，Curry應該還有約2-3年的巔峰，只是團隊現在面臨換血問題，Thompson無法再扮演他身邊最佳的助手，Andrew Wiggins和Jordan Poole的發揮不夠穩定，他們需要更多進攻天賦。
但球隊現在因為龐大的薪資很難有補強的手段，未來他們要如何修補這台冠軍機器老舊、損壞的零件，考驗管理層的智慧。
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