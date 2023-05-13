台中捷運「行控中心狀況外」！通聯譯文曝光 撞上前收16次警告
台中捷運綠線10日遭到興富發建案吊臂砸中，隨後中捷也未能即時停車結果撞上障礙物，釀成1死10傷的悲劇，已請辭的中捷公司代理董事長林良泰曾說「最大的責任在建商」，然而台中市議員江肇國就發文表示，在中午12點27分04秒吊臂砸中隔音牆後，行控中心曾接獲16次示警，但卻是向台電打電話確認「有無跳電」，未向出事的豐樂站查詢，根本就是狀況外。
記者張嘉哲/綜合報導
台中市議員江肇國在臉書發出中捷提供的通聯譯文，表示「收到這份文件後，驚然發現更多缺失和疑點！再對比昨晚捷運公司董事長請辭的消息，就有種市府斷尾求生的感覺！」從譯文上來看，從27分04秒至11秒總共收到16次告警，行控中心判讀是跳電，先請求確認電梯、手扶梯是否有人受傷。
然而到了32秒時，豐樂站隨車人員使用無線電求救通報，講到一半失去訊號，結果行控中心的人還是沒有發現異狀，直到37秒還在撥打台電詢問是不是台電跳電的問題，結果列車45秒就撞上了吊臂釀成悲劇，尷尬的是到28分05秒，都還沒察覺列車已經出意外，通報是跳電「請乘客不要下車」，隨後在在29分14秒獲報發生意外，有乘客流血、受傷，48秒行控中心通報119時，仍搞不清楚哪站發生意外。
整起事件讓江肇國表示，董事長的請辭不代表究責的停止，繼續檢討才能發現問題！必須面對問題積極處理，才能避免意外再發生的任何可能！而對於議員指控，台中捷運公司表示，稍晚將針對相關議題回應。