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厲旭來台灣當芒果王子！在華山1914辣跳IVE《I am》：別讓SJ知道

▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展，並帶來aespa《Next Level》、IVE《I am》、《Sorry, Sorry》等表演。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展，並帶來aespa《Next Level》、IVE《I am》、《Sorry, Sorry》等表演。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

「韓國觀光公社」相隔4年迎來疫情解封後首場韓國文化觀光大展「飛向韓國心發現」，12日至14日在華山1914文化創意產業園區登場，今（13日）特地請到韓團Super Junior（SJ）成員厲旭，於上午11點在西1館舉辦《倒數65，與厲旭一起愛上韓國》見面會，主辦單位從7000人中抽200名幸運E.L.F.（粉絲名），場外則湧進1000位歌迷在外看大螢幕轉播，SJ非凡人氣可見一斑。厲旭場上更帶來圭賢的《在光化門》、aespa的《Next Level》、IVE的《I am》表演，結束後他還要求粉絲不行上傳，笑喊：「成員看到會取笑我！」

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▲厲旭早上11點舉辦見面會，直言一大早開嗓不容易。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲厲旭早上11點舉辦見面會，直言一大早開嗓不容易。（圖／記者陳雅蘭攝）
厲旭一出場就表演《小王子》，他笑說：「早上11點要唱現場，真的很不容易！」但跟大家經歷這寶貴又難得的時間，就算要早起工作也甘之如飴，厲旭也提到今天場地小，其實可以不用準備音響設備，感謝「韓國觀光公社」的用心，並表示過去來台就聽說華山1914是熱門景點，曾想過跟SJ在此地表演，這次透過工作有機會造訪，絕對會把這一切拍成Vlog上傳YouTube頻道，並說：「我現在就在拍了！」

厲旭相當喜愛台灣美食，最喜歡的食物包含KiKi餐廳、鼎泰豐、芒果冰、珍珠奶茶，還不忘提到隊友始源最愛的「鼎王」，主持人就表示自家有種芒果，非常歡迎SJ到她家「免費吃到飽」，厲旭立即答應邀約，表示：「那我來當芒果王子！」

訪談結束後，厲旭當起稱職觀光大使，努力宣傳韓國的美食與景點，但每介紹一道食物，他都不忘提醒「要配燒酒」，害羞表示：「不小心把這些介紹成下酒菜了！」主持人要厲旭再推薦其他景點，他也開玩笑說：「可以來我家！」一番話引起場內外尖叫不斷。

厲旭也跟歌迷玩猜歌遊戲，第一首旋律一出，他調侃說：「這是傲慢的一位朋友、搞笑朋友、非常會唱歌的圭賢《在光化門》！」厲旭表演完《在光化門》副歌後，再猜到師妹aespa的《Next Level》，他也隨著音樂比出該曲的招牌手勢；而IVE的《I am》旋律一下，厲旭表示：「這首歌在兒童節很紅！我姪子到我家會跳這首，很受歡迎，我姪子跳給我看我就學起來了！」厲旭立即把現場當成果發表會，重複表演《I am》，隨後害羞笑說：「各位，這個我沒公開跳過，所以不要上傳，不然我成員看到會取笑我！不過我侄子真的跳得很厲害，我想說好強，他教我我就學，他現在小學，很會跳，我就跟他學了。」

除了上述歌曲，厲旭也帶來個人版的《Sorry, Sorry》，全場歌迷也給予大聲應援，厲旭跳得入迷，表示：「我好像跳太長了！」此外還猜歌「少女時代」太妍的《如果》，厲旭說：「這首歌是電視劇OST（《快刀洪吉童》主題曲），所以在韓國很受歡迎！」

活動最後，厲旭也抽5位幸運歌迷，可獲得他的親筆簽名以及拍立得，離場前厲旭自爆「臨時不回韓國」，決定改機票，明天吃滿台灣的三餐再回去，他說：「我本來預計今天下午離台，但我改機票了，改明天再離開，我想好好感受台灣，我要吃到三餐、去夜市，胖2公斤再走，大家去韓國的話，也要胖2公斤再回來喔！」

▲▼華山1914文化創意園區場外湧入1000位SJ歌迷搶看厲旭。。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼華山1914文化創意園區場外湧入1000位SJ歌迷搶看厲旭。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲華山1914文化創意園區場外湧入1000位SJ歌迷搶看厲旭。。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
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