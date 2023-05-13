泰劇「球慧CP」同居甜蜜滾沙發！Mix專屬料理收服Earth的胃
泰國BL劇《千星傳說》人氣「球慧CP」Earth、Mix昨（12）日來台灣舉行粉絲見面會，2人10年內合作過3部作品，於公於私都是緊密的好夥伴，Earth受訪透露因為Mix有張很舒服的沙發，Earth作客時最愛慵懶的躺在沙發滾來滾去看電影，還有一次因為生病借住Mix家，待了7天之久，等Earth病好換Mix被傳染，跟著生病感冒了。
記者羅凌筠/台北報導
Earth在曼谷自己獨居，本身就是怕孤單的人，一個人住吃飯、吃藥都不準時，乾脆跑到Mix家借宿，Earth形容Mix很會照顧病人：「Mix會準時叫我起床吃藥，點餐買藥也無微不至，好像長大了。」
Earth還爆料Mix家有張很舒服的沙發，2人在家喜歡窩在一起看恐怖片，Earth是從指縫偷看的膽小類型，Mix是被嚇到會直接叫出來的類型，至於會不會一起看自己拍的作品，Earth透露會，但是對親密片段不會感到害羞，反而都在討論哪裡可以演得更好。
此外Earth不吃牛肉，Mix會自己下廚做飯，為Earth特製一些無牛料理，而Mix自認是「吃貨」，他透露家鄉南邦進駐很多台灣麻辣鍋店，這趟來台灣就想試試本店跟泰國分店有什麼不同，等不及集郵麻辣鍋和珍珠奶茶等美食。
Earth、Mix認識10年，算是無話不談，就算吵架爭執，彼此也是直話直說，被問到什麼情況下會一言不合？他們說如果講話語氣變兇，聽起來就會很像生氣了，那麼用詞激烈的人自己就會先道歉，2人都是願意低頭的人，道歉頻率五五分，Mix是不爽時想冷靜先不講話的人，但Earth不喜歡冷戰，笑說一定要當場問Mix：「為什麼不講話，你講清楚。」