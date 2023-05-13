艾怡良獲金曲獎內心卻「溫差很大」 狂看酸民留言淪陷自我懷疑
台視《台灣名人堂》今（13）日將專訪金曲歌后艾怡良，她透露首次獲得金曲獎肯定時，感覺到「溫差很大」。
記者侯家瑜/綜合報導
艾怡良在選秀節目《超級偶像》奪冠之後正式踏入歌壇，聊起當年在比賽時的經過，艾怡良表示自己是個極度容易緊張、又愛胡思亂想的人，笑說自己像是「吉娃娃」一般，隨時都在慌張，過程中只能一直洗腦提醒自己該很快樂的唱歌，才能免於過度緊張，對比在台上表演氣場十足的她，讓主持人侯乃榕表示：「妳跟台上反差滿大的。」艾怡良則自信表示一年一年的過去，其實沒有那麼緊張了，尤其是去年辦完久違的大型演唱會後，自己情緒穩定下來不少。
艾怡良憑藉著第三張專輯《說 艾怡良》首度入圍就奪下金曲歌后，獲獎的當下雖然相當開心，但她也坦言這張專輯其實是在人生低谷時的創作，對於這樣的文字跟音樂備受評審肯定，讓她感受到「溫差很大」，也直言獲獎後一直在找怎麼生存的平衡點，曾一度陷入自我懷疑，有一陣子還會反覆地看酸民的留言。
被問到支持著她繼續表演的最大動力，艾怡良不假思索回答：「我覺得是歌迷的陪伴以及團隊的信任。」透過粉絲的私訊文字，讓她知道歌迷在她的歌裡面找到了共鳴，也有感而發的說：「每個人多少都有孤獨的時刻，但我確定在我唱歌的時候，我們都不孤獨。」艾怡良現在最想做的事，就是把最近的心得整理出來寫成歌曲，期待新專輯趕快跟大家見面。更多精彩的訪談內容請鎖定5月13日晚間10點「台視新聞台」播出的《台灣名人堂》。