吊臂砸列車釀1死10傷甩鍋第一線？吳佩芸批：中捷忽視系統性風險

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吳佩芸表示，興富發吊臂是在12:27:04 砸中中捷軌道，而列車是在12:27:32駛離豐樂公園站。其中有一個問題，是台中市政府、中捷都刻意忽略，是什麼造成一個GoA4等級的自動駕駛系統，安全等級最高SIL4的台中捷運綠線，竟然會讓軌道電力出現異常時，不用「暫停全線運作進行檢查」，而是「啟用備援電力，繼續供電」，她認為這才是整起事故的重點。但到目前並沒有看到中捷公司和台中市政府對這一關鍵問題點有任何的說明。
吳佩芸說，「取而代之的是，播放事發當下監視器影片，讓社會開始有人檢討隨車員、保全人員，根本本末倒置。」站到最後一刻的基層隨車人員，她身心所面對的壓力，沒有人比她更想停車。
吳佩芸指出，這個安全系統中，到底是哪一個環節，決定「不」採取安全措施的？不要說13秒，就算是13分鐘，如果做出錯誤決定（啟用備援電力，繼續供電），還是無法挽回。把這個環節找出來，才能真正避免下一次的悲劇。
吳佩芸也表示，過去中捷工會的勞工一次次對上發出警告，低薪問題已造成離職率過高，更影響人員面對緊急處置的SOP訓練，然而，卻都不被台中市政府、不被中捷高層關注，甚至被無情退回。「講直白的，一名薪水不到三萬元的血汗基層人員，到職時間甚至不到一年，是要如何扛起一整車的責任？」更遑論這是台中市政府過去引以為傲的ＧoA4最高等級自動駕駛系統。
吳佩芸拜託大家不要因為憤怒而檢討基層，「不要讓無良的興富發持續怠惰擺爛、發大財；不要讓台中市政府、中捷公司高層持續甩鍋，基層卻得流淚揹黑鍋。」讓真正該負責的人負責，才是檢討一起事故真正該有的態度。
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