周湯豪母親節前夕報喜訊！「地點驚喜曝光」 他嗨喊：終於
周湯豪（NICKTHEREAL）去年憑「REALIVE」巡演，展現他唱、作、導的才華與實力，隨著6月3日高雄巨蛋開唱進入倒數，放話要全面「優化」高雄場的他，近期已如火如荼為備唱練舞與健身。今（13）日稍早再傳喜訊，「REALIVE」世界巡演香港站確定，將於6月底於香港九龍灣國際展覽中心（STAR HALL匯星）舉辦，這也是他首次香港個唱，周湯豪聞訊開心表示：「我一直以來都非常喜歡香港，一年也會去個2、3次，終於要去香港辦個唱了。」
記者吳雨婕/綜合報導
周湯豪今年3月受邀到香港「PUNCHLive 2023」演出，一連演唱〈I GO〉、〈All Good〉等嗨歌炸翻舞台，唱到嗨處還帥氣脫掉外套，並以中、英、粵語三聲道自我介紹，許多香港粉絲直呼：「看不過癮！」經過多方努力，終於確認香港站演出場次，周湯豪表示：「上次去香港演出，是有史以來無論是我自己、還是我認知裡，華語大型演出我見過最炸、最High的場面，非常開心！香港的朋友是我見過最High的。」
周湯豪昨晚於社群寫道：「下一站高雄，明天公布新一站。」不少網友敲碗台中站，也有粉絲跪求馬來西亞、雪梨、吉隆坡、新加坡、紐約等站，這次率先公布香港站資訊，與媽媽感情甚篤他，眼見母親節將至，直讚這是最好的母親節禮物，並表示看到來自各國各地粉絲的許願邀約，也盼未來「REALIVE」世界巡演觸角更廣，可以帶媽媽征服五大洲。