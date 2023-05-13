深愛築夢創意市集開張了！35攤身美食文創博訓中心登場
高市府勞工局今（13）日上午在博訓中心舉辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，除了邀請博訓中心的結訓學員設攤外，也有相當多有意投入微型創業的勞工朋友們一同共襄盛舉，其中也包括原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女等。高市府勞工局副局長陳石圍、高雄市議會議長康裕成、高雄市議員張博洋、鄭孟洳等人均到場支持，也自掏腰包購買市集商品，以實際行動力挺，帶回滿滿的戰利品。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府勞工局指出，創意市集邀請多名博訓中心結訓身障學員，帶來諸如皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。其中，2022年成立的「社團法人多元產業職人培育協會」也參與市集活動，協會致力推動終身學習、培育職人、提升產業價值、促進產業經營發展等領域，「綠藝生機」是蔡佑鑫理事長近年來所關注的一個跨域設計，例如苔球設計，苔球是一種以苔蘚為主要材料的盆栽，可以作為室內裝飾，也可以放在辦公室、咖啡店等地方，增加綠意和生氣。
此外，活動也規劃舞台表演、生態走讀、家電禮盒摸彩、購物滿額禮、打卡贈精美皮件、視障者肩頸按摩舒壓體驗等。呼應勞動節主題，還有小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。
高市府勞工局今年度也將持續推出3場次的市集活動，接下來將分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。歡迎有意投入微型創業的身障等勞工朋友們，把握這難得的機會。有關市集活動詳情，請上博愛職業技能訓練中心官方網站查詢，或上臉書小勞向前行粉絲專頁查看最新活動訊息。