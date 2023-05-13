母親節外送蛋糕還不是大魔王 看到「這兩點」外送員都想棄單
母親節是親友聚餐的高峰，如果餐廳訂不到，又懶得出門，拿起手機滑開外送平台的App也會是個好選擇，但應該有不少人有遇過訂餐後卻遲遲沒送來，資深外送員Rick 說可能是誤踩了外送「潛規則」。其中，蛋糕不是大魔王，最惱人的是「遠單」、「塞不進保溫箱」都會降低外送員的接單意願。
記者周淑萍/綜合報導
之前有民眾訂購蛋糕請快遞運送，但運送的過程中卻不慎讓蛋糕毀損，不僅蛋糕毀了，過節的氣氛也大打折。對此，《NOWnews今日新聞》實際詢問資深外送員Rick，蛋糕會是外送騎士最不想接到的訂單嗎？Rick表示，其實目前可以在平台上點到的蛋糕通常都會把外送的條件考慮進去，容易在運送過程中損傷或是太大尺寸的蛋糕通常都比較少出現。
Rick也提到，接到蛋糕的訂單多數司機都會願意送，且為了預防碰撞也特別留心在裝箱上，會活用隔板杯架、衛生紙等來固定蛋糕避免晃動。另外，如果蛋糕真的損傷，他建議民眾先別急著對外送騎士生氣，通常拍照後再遵行官方客訴流程，一般來說會有圓滿的解決。
「蛋糕不是大魔王，放不進保溫箱更難送！」，Rick說平台有規定東西需要放進保溫箱內運送，但有時消費者下訂的產品太大，像是大型的收納盒、電風扇或是東西太多等，其實都很難配送，會花很多時間在裝箱上。另外，「遠單」也是魔王單，對於時間就是金錢的外送員來說，自然會降低接單意願。
若想要餐點準時送達，Rick提醒，用餐時間、下雨、節日都是熱門時段，建議提早1小時點餐，或是儘量選擇近一點餐廳，如果真的餐點過多可以分成兩張單，減少外送員裝箱的時間也是個友善的好方法。