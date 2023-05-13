胡瓜爆料兒子歷任女友都是「小隻馬」 胡釋安羞喊：現在也是
胡瓜、小禎、胡釋安日前接受Vogue影音訪問，難得互相大爆料外，3個人還說感情好但就是「沒有默契」，訪問中還意外抖出胡瓜見過胡釋安2任女友，都是很有禮貌的「小隻女」，很像韓團女生，讓胡釋安害羞的表示現在「口味」也是如此。
記者侯家瑜/綜合報導
胡瓜提到：「大家都說我很愛錢，其實不是，是熱愛工作。」小禎一臉疑惑說那要把自己銀行帳號給邀請胡瓜表演的廠商，讓大家笑歪。被問到誰比較像爸爸？全家毫無懸念指著小禎，胡瓜更是稱讚小禎機智、反應快跟身高都傳承到他，尤其是熱心助人、安排事情得宜都是一模一樣，讓小禎馬上回應說：「你是變相在稱讚你自己吧！」但小禎特別被問到有沒有覺得外表像爸爸，小禎果然反應超快回：「你是想得罪人吧」，但胡瓜也特別提到自己年輕時真的跟胡釋安長得很像。
但被問到最喜歡胡瓜哪一個綜藝節目，3個人同時寫出周六晚上八點《最強綜藝秀》，小禎也說安安都有去錄影，也是首次合作一定印象深刻。胡釋安更是被問到最引以為傲的一件事情，胡瓜更是開玩笑寫「很多女朋友」，但胡釋安卻已經交出成績但曾經入圍過金鐘獎，還跟爸爸一起走紅毯，胡瓜更笑說自己太健忘，還問2個小孩會不會擔心爸爸失智，沒想到誠實的胡釋安妙回：「先在有點擔心了。」還問到胡瓜對2個小孩覺得最崩潰的事情，他提到教小禎數學，沒想到小禎大喊我才崩潰，當時心算寫到第9題，胡瓜一回來全改掉，隔天被改卷整張都錯，讓胡瓜哭笑不得，還有安安當年的斷指，也讓他嚇到崩潰。