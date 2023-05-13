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厲旭不回韓國了！為老婆準備超暖驚喜　真情告白：SJ真的很愛台灣

▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團Super Junior（SJ）成員厲旭，今（13日）上午11點出席由「韓國觀光公社」舉辦的《倒數65，與厲旭一起愛上韓國》見面會，活動僅限200名粉絲參與，主辦單位透露報名數有7000人，可見SJ在台人氣不容小覷；未能進場的歌迷，則聚集1000多名在場外收看大螢幕轉播，厲旭離場前，特地準備驚喜，走到外面跟大家打招呼、比愛心給大家拍照，十分寵愛E.L.F.（粉絲名，也會稱呼台灣歌迷為老婆）。

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▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SJ厲旭為了歌迷，表演多首歌曲。（圖／記者陳雅蘭攝）
Super Junior在台灣的人氣從未下滑，他們更是唯一一組在KKBOX蟬聯超過200週韓國專輯週榜冠軍的韓團，疫情未爆發前，成員一年內數度造訪寶島，似乎把台灣當成廚房再走；去年疫情趨緩後，SJ直接來台舉辦3場SS9演唱會，3萬張門票開賣即完售，讓成員曾考慮是否把安可場「選在台灣」，喜愛台灣老婆溢於言表。

厲旭表示今活動場地小，進場粉絲有限，得知場外有超過1000位歌迷守候，他表示：「大家進來是不是很困難？我有聽說外面也很歡樂，聽到場外（尖叫聲），我滿想把這面牆壁打掉！」坦言很想直接與大家面對面。

厲旭非常喜愛台灣美食，包含KiKi餐廳、鼎泰豐、芒果冰、珍珠奶茶，還不忘提到隊友始源最愛的「鼎王」，主持人就表示自家有芒果園，非常歡迎SJ到她家「免費吃到飽」，厲旭立即答應邀約，表示：「那我來當芒果王子！」

活動上，厲旭除了介紹韓國美食，也跟粉絲玩猜歌遊戲，還帶來自身作品《小王子》、《Starry Night》表演，其中《To Me》是從未在台表演過的歌曲，厲旭說：「我滿苦惱要唱哪一首才好，《To Me》在首爾SS9（巡迴演唱會名稱）我唱過，是我的個人單曲，但在台灣沒表演過，所以選這首給大家聽！」

活動尾聲，厲旭表示很謝謝大家到來，他表示：「今天時間很短暫，但可以介紹韓國文化、跟大家交流，這是很棒的時間，SJ很愛台灣、愛台灣美食，也都會在這吸收完這裡的文化再回去，台灣粉絲也是，去韓國的話，也可以多多理解當地文化喔。」

離場前，厲旭自爆「臨時不回韓國」，決定改機票，明天吃滿台灣的三餐再回去，他說：「我本來預計今天下午離台，但我改機票了，改明天再離開，我想好好感受台灣，我要吃到三餐、去夜市，胖2公斤再走，大家去韓國的話，也要胖2公斤再回來喔！」

▲SJ厲旭來台參加「飛向韓國心發現」大展。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SJ厲旭為了無法進場的歌迷，特地走到場外打招呼。（圖／記者陳雅蘭攝）

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