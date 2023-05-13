厲旭不回韓國了！為老婆準備超暖驚喜　真情告白：SJ真的很愛台灣

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厲旭表示今活動場地小，進場粉絲有限，得知場外有超過1000位歌迷守候，他表示：「大家進來是不是很困難？我有聽說外面也很歡樂，聽到場外（尖叫聲），我滿想把這面牆壁打掉！」坦言很想直接與大家面對面。
厲旭非常喜愛台灣美食，包含KiKi餐廳、鼎泰豐、芒果冰、珍珠奶茶，還不忘提到隊友始源最愛的「鼎王」，主持人就表示自家有芒果園，非常歡迎SJ到她家「免費吃到飽」，厲旭立即答應邀約，表示：「那我來當芒果王子！」
活動上，厲旭除了介紹韓國美食，也跟粉絲玩猜歌遊戲，還帶來自身作品《小王子》、《Starry Night》表演，其中《To Me》是從未在台表演過的歌曲，厲旭說：「我滿苦惱要唱哪一首才好，《To Me》在首爾SS9（巡迴演唱會名稱）我唱過，是我的個人單曲，但在台灣沒表演過，所以選這首給大家聽！」
活動尾聲，厲旭表示很謝謝大家到來，他表示：「今天時間很短暫，但可以介紹韓國文化、跟大家交流，這是很棒的時間，SJ很愛台灣、愛台灣美食，也都會在這吸收完這裡的文化再回去，台灣粉絲也是，去韓國的話，也可以多多理解當地文化喔。」
離場前，厲旭自爆「臨時不回韓國」，決定改機票，明天吃滿台灣的三餐再回去，他說：「我本來預計今天下午離台，但我改機票了，改明天再離開，我想好好感受台灣，我要吃到三餐、去夜市，胖2公斤再走，大家去韓國的話，也要胖2公斤再回來喔！」