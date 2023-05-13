林襄寫真「尺度超越極限」首登日本雜誌封面！被誇：台灣的至寶
樂天女孩人氣成員林襄，年僅25歲就憑藉亮眼外型，攻上各大媒體版面，就連日本媒體都相當喜愛，近期，林襄更受到日本知名雜誌《週刊PLAYBOY》邀請拍攝性感寫真特輯，封面照搶先曝光之後，立刻引發所有粉絲暴動，就連她都害羞直呼：「尺度超越極限！」
記者詹鎰睿/綜合報導
林襄日前接受日本雜誌《週刊PLAYBOY》邀約，拍攝即將在15日出售的封面以及性感寫真特集，照片也在今（13）日搶先曝光，可以看見林襄穿著性感比基尼，跪趴在鏡頭前，展現傲人的火辣身材，再加上招牌笑容與手指愛心，讓日本粉絲相當期待。
值得一提的是，封面形容林襄是非常可愛的台灣啦啦隊女孩，而且還在前一期的雜誌預告中說林襄是「台灣的至寶（意指珍貴、稀有的事物）」而內容也展現林襄享受東京假期時，在飯店、大眾浴池中穿著浴袍、比基尼的模樣。
另據《日刊體育》報導，林襄也分享首次在日本拍寫真是個非常特別的經驗，「我喜歡跳出熟悉的舒適圈，一步步超越自我極限的感覺」，其中在一棟超高樓的飯店拍攝時，也意外將東京的美景盡收眼底，讓她印象深刻，工作也相當放鬆，最後林襄也向日本粉絲喊話，「我會繼續努力，讓大家看到不同面貌的林襄！」