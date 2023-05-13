航班延誤害300旅客滯留日本 星宇駐成田機場經理遭換
星宇航空本月6日發生嚴重延誤事件，導致300多名旅客滯留機場過夜，星宇航空董事長張國煒更親自出馬，飛往東京向受困旅客致歉，相關機票也全額退費，成為航空業首見。而今（13）日傳出星宇內部全面檢討SOP流程，更同時撤換駐成田機場的日本籍經理。
記者許家禎／台北報導
星宇航空JX800台北-東京航班於本月6日，一開始因降落時遭遇嚴重側風，嘗試兩次仍無法降落，最後延誤7小時才降落成田機場，但與JX800使用同一架飛機的JX801也一併被迫延遲，星宇決定將JX801旅客合併至JX803，但遇上機場宵禁，導致300多名旅客滯留機場過夜。
隨後星宇航空董事長張國煒前往東京成田機場向旅客致歉，也親自把JX801開回台。星宇對此次航班延誤深感抱歉，並表示來回機票將全額退費，同時內部也將全面深刻檢視本次事件之處置措施。
事件發生後，交通部長王國材直言星宇調度很辛苦，未來還要擴充北美航線必須深思熟慮，「民航局也會在後續核准航線上做考量」。
而事發至今，星宇航空對外證實內部已進行全面檢討，許多作業流程會進行調整，包括緊急通報也會檢討，希望未來能避免發生類似事件，而檢討過程中，駐成田機場的日籍經理也遭撤換。