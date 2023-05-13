蘋果爆料大神身分曝光！公司「1招」揪出內鬼 害到家人下場超慘
科技大廠蘋果公司（Apple）旗下各種商品，每次推出新商品或改版等，都會引發全球果粉矚目，然而近年來推特帳號「analyst941」把蘋果要推出的改版全都披露，而且命中率極高，因此被封為爆料大神，然而近期蘋果卻成功抓出公司內鬼，更讓這位大神的身分也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
蘋果的開發者大會《WWDC23》即將於6月6日登場，外界預計會有iOS 17等等重點改版，而爆料神人「analyst941」自然不缺席，接連爆料多項重大改革，包含iOS 17的UI介面的改變以及新款APP等重大資訊。
沒想到蘋果早盯上了這個爆料者，故意用「釣魚」招數找出公司內鬼，《Macworld》報導蘋果為追查洩密源頭，向一些員工所公布的 iPad版Logic Pro和Final Cut Pro的開賣日期皆不同，就是靠著日期差異，揪出了「analyst941」在蘋果工作的姐姐。
目前「analyst941」其推特帳號已經關閉，所以他轉往論壇發文，向眾多粉絲告別，並透露姐姐也慘遭公司解雇開除，蘋果還可能要對兩人採取法律行動，爆料大神也坦言，對姐姐以及蘋果感到十分抱歉，希望大家能以自己當作借鏡，別再犯這種錯誤。