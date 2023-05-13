女友偷偷跑去別州墮胎！德州男知情後憤而開槍殺人　當場擊斃女友

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由於德州的墮胎令，岡薩雷斯跑去科羅拉多州進行墮胎，但在動完手術回到德州的當天，不希望女友墮胎的湯普森，立即在停車場與岡薩雷斯大吵一架。停車場的監視器畫面顯示，兩人爭吵後，岡薩雷斯聳聳肩往前離去，湯普森則急怒攻心，掏出預先準備好的手槍，從後趕上朝岡薩雷斯頭部開槍。岡薩雷斯中槍倒地後，湯普森又衝上去補了多槍，然後才逃離現場。
警方表示，當時岡薩雷斯的妹妹也在現場，有聽到槍聲，但沒有看到事發瞬間。而有其他目擊者表示，兩人在爭吵時湯普森就出手掐岡薩雷斯的脖子，而岡薩雷斯掙脫要離去時，湯普森便憤而掏槍殺人。
其實湯普森過去就有動粗打女友的紀錄，在3月份就被指控曾多次毆打女友，且動手掐女方脖子。雖然當時的警方紀錄沒有說明女友身份，但湯普森的供詞顯示女友懷有自己的孩子，如今看來應該就是岡薩雷斯。當時岡薩雷斯則對警方表示，自己感到害怕，因為男友威脅要傷害她與孩子，沒想到2個月後，真的發生死亡槍擊案。
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