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女友偷偷跑去別州墮胎！德州男知情後憤而開槍殺人　當場擊斃女友

▲德州一位22歲的男子湯普森（Harold Thompson），於10日在停車場內槍殺自己的26歲女友岡薩雷斯（Gabriella Gonzalez），因為岡薩雷斯瞞著他跑去科羅拉多接受墮胎手術，讓湯普森非常氣憤。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲德州一位22歲的男子湯普森（Harold Thompson），於10日在停車場內槍殺自己的26歲女友岡薩雷斯（Gabriella Gonzalez），因為岡薩雷斯瞞著他跑去科羅拉多接受墮胎手術，讓湯普森非常氣憤。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者倪浩軒/綜合報導

美國再傳槍擊案，且與墮胎禁令有關。德州一位22歲的男子湯普森（Harold Thompson），於10日在停車場內槍殺自己的26歲女友岡薩雷斯（Gabriella Gonzalez），因為岡薩雷斯瞞著他跑去科羅拉多接受墮胎手術，湯普森為此與岡薩雷斯大吵一架，氣憤之下竟掏槍朝岡薩雷斯頭部射擊，而岡薩雷斯倒地後，湯普森還繼續補了多槍，導致岡薩雷斯當場死亡。湯普森被當地警方逮捕，將以殺人罪起訴，目前被關押在監獄中不得保釋。

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綜合外媒報導，德州自2021年9月起就禁止懷孕滿6周的孕婦墮胎，而去年羅訴韋德案（Roe v. Wade）被最高法院推翻後，德州更是基本禁止了所有墮胎手術，僅有緊急醫療狀況除外。

由於德州的墮胎令，岡薩雷斯跑去科羅拉多州進行墮胎，但在動完手術回到德州的當天，不希望女友墮胎的湯普森，立即在停車場與岡薩雷斯大吵一架。停車場的監視器畫面顯示，兩人爭吵後，岡薩雷斯聳聳肩往前離去，湯普森則急怒攻心，掏出預先準備好的手槍，從後趕上朝岡薩雷斯頭部開槍。岡薩雷斯中槍倒地後，湯普森又衝上去補了多槍，然後才逃離現場。

警方表示，當時岡薩雷斯的妹妹也在現場，有聽到槍聲，但沒有看到事發瞬間。而有其他目擊者表示，兩人在爭吵時湯普森就出手掐岡薩雷斯的脖子，而岡薩雷斯掙脫要離去時，湯普森便憤而掏槍殺人。

其實湯普森過去就有動粗打女友的紀錄，在3月份就被指控曾多次毆打女友，且動手掐女方脖子。雖然當時的警方紀錄沒有說明女友身份，但湯普森的供詞顯示女友懷有自己的孩子，如今看來應該就是岡薩雷斯。當時岡薩雷斯則對警方表示，自己感到害怕，因為男友威脅要傷害她與孩子，沒想到2個月後，真的發生死亡槍擊案。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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