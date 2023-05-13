撞吊臂釀1死！陳柏惟質疑為何不啟動「緊急斷電鈕」 中捷這麼說
台中捷運10日遭到周邊建案高空吊臂墜落砸中，隨後列車迎面撞上，導致1死10傷慘劇。前立委陳柏惟今（13）日在臉書質疑，中捷月台有設置「緊急斷電按鈕」卻無人使用，再加上事發時中捷啟動障礙物偵測，連續10次警報，但行控中心只打電話給台電，未確認軌道為何短路。對此，中捷公司表示，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，但確實按下後，可讓列車停在月台。
記者孫唯容／綜合報導
陳柏惟表示，中捷在月台端牆門以外的管制區有一個緊急斷電箱，當打開按下時，站內列車將失去電力，在此狀況下，駐車電磁閥消磁，立即實施駐車煞車，列車就無法發車，但是事故發生時，保全已跑到月台頂端，再往前就能去觸動「緊急斷電按鈕」，不過在事發後，中捷高層的發言皆未對此未對機制做出說明，顯見高層不在狀況內、平時教育訓練也不足，錯失最快救援良機。
對此，中捷公司表示，斷電按鈕並非緊急煞車裝置，主要供人員進入軌道工作或救援前，作為斷電安全防護，避免被高壓電擊，該裝置設置於月台門端牆外方，屬於管制區，且啟動緊急斷電按鈕，須以鑰匙開啟端牆門，至緊急斷電箱才能啟動按鈕，也需相當時間。
根據《中央社》報導，台中捷運公司發言人、運務處長許泰銘表示，如果列車停在月台時，按下緊急斷電按鈕，周邊區域都會影響到，列車確實就沒有電、車子就不走了，若列車已出發則會持續滑動。