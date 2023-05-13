日本旅客突然不來台灣了？他揭「殘酷原因」：一回去就感覺到

老伯北車廁所跌倒！按求救鈴「響10分鐘沒人來」　立委機警救到了

▲昨（12）日上午立委劉建國就在台北車站廁所聽見警鈴大響，竟發現一位阿伯倒在蹲式廁所內。（圖／劉建國臉書）
▲昨（12）日上午立委劉建國就在台北車站廁所聽見警鈴大響，竟發現一位阿伯倒在蹲式廁所內。（圖／劉建國臉書）

記者潘毅/綜合報導

台北車站是台灣的交通樞紐，每天來往的旅客數量非常多，而昨（12）日上午立委劉建國就在台北車站廁所聽見警鈴大響，本以為是故障，但到準備離開時都沒有站務人員前來，讓他覺得情況有異，不料回頭巡視後，竟發現一位阿伯倒在蹲式廁所內，這段際遇也讓他決定要求相關單位重視這樣的問題。

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立委劉建國稍早在臉書上發文提到，昨天他結束立院會議後，到台北車站要搭車返回雲林趕行程，要上高鐵之前他先去一趟洗手間，卻聽到裡面警鈴大響，讓他本以為是故障。

當劉建國如廁完準備要離開時，警鈴仍然一直響，讓他越想越覺得不對勁，「怎麼完全沒有看到台鐵人員來處理？當下我立即返回，結果在男廁的蹲式廁所內看見一位因體力不支而跌倒的阿伯，趕快協助阿伯起身，攙扶出廁所。」

▲台北車站為2021年購屋族使用信義房屋官網「捷運找房」功能，熱門搜尋第一名。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北車站是台灣的交通樞紐，每天來往的旅客數量非常多。（圖／NOWnews資料照片）
劉建國也分享後續處理「因為現場沒有椅子，所以讓阿伯先坐在比較矮的兒童洗手台上休息，這時剛好也有一位民眾路過，我請他一起幫忙；先詢問阿伯，需要幫忙打電話叫救護車嗎？還是幫忙聯絡家人？阿伯說他休息一下就好。確認阿伯沒有生命危險、也意識清楚能夠說話回應後，我才繼續去趕高鐵」，路上他也立即連絡助理，關心阿伯後續情況，助理回報阿伯已由家人帶回，這才放心。

事後劉建國也仔細回想整個過程，「約莫十來分鐘，我都沒有看到台鐵相關人員即時出現，若今天不是我剛好進洗手間，那阿伯是要等多久才能得救？台北車站是全台運量最大的車站，屬於『五鐵共構』的旅運大樞紐，地上6層、地下4層，但是某一層的某一個洗手間警報響了，台北車站的通報系統沒有收到警報訊號嗎？」劉建國也向台鐵詢問此狀況，對方則回應「這洗手間是外包給廠商，單間廁所的警報鈴只有傳到洗手間門口的警報。」

此答案也讓劉建國不解「那設置警報的作用在哪？要有人路過廁所才知道要救人？若今天不是阿伯跌倒，而是火警、恐怖攻擊呢？要等多久台北車站相關的人員才會發現？」最後他也希望交通部長 王國材、台鐵局、台北車站要重視這樣的問題，全面檢討整個車站警報器的連線設置、通報機制、以及 無障礙設施的改善。


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