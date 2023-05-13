郭台銘新北最終場造勢打母親牌　喊0到6歲國家養、台灣要和平

郭台銘拋重啟兩岸談判條件　民進黨批幻想：無視台灣主流民意

▲郭台銘赴金門發表和平宣言。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘赴金門發表和平宣言。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者呂炯昌／台北報導

積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘今（13）日選在金門發表和平宣言，他主張在一中各表的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，以金門為兩岸新的常設談判地點。對此，民進黨痛批開啟大談判根本是大幻想，無視台灣主流民意

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民進黨發言人林楚茵表示，中共主張的「一中原則」裡根本沒有中華民國台灣的存在空間，郭台銘所謂開啟「大談判」，根本是「大幻想」，想靠接受中共定義的「九二共識」來換取和平，完全無視台灣主流民意，也不會是真正的和平。

林楚茵進一步指出，中共所定義的「九二共識」就是「一國兩制」，中國國家主席習近平提的「一國兩制台灣方案」，就是要消滅中華民國台灣，根本不存在國民黨幻想的「各表」，也不會有中華民國的存在空間。她反問郭台銘，北京提一國兩制有在分國民黨或民進黨嗎？

她並說，郭台銘在宣言中，談到對台灣採取最有敵意軍事作為的就是中華人民共和國政府，看似已經比新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫等人更擁有勇氣；但郭台銘轉頭接著又說，兩岸關係緊張不能全怪「大陸」。

針對郭台銘痛批民進黨將一中各表故意代換成兩個中國、一中一台等說法，並進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。林楚茵表示，郭台銘責怪是台灣「挑釁」在先，不僅邏輯混亂，又自我矛盾，郭台銘都不知道自己在說什麼，遑論要說服台灣人民。

林楚茵說，中共當局對外擴張的野心不僅針對台灣，從最近中國外交官在加拿大威脅議員遭驅逐、中國駐法大使盧沙野「四處撒野」到被逼召回、中國外交部失言遭韓國批評「失禮失格」等。中共長期對台灣就是這樣的蠻橫鴨霸，郭台銘卻只把責任歸咎於台灣自己，陷入「檢討受害者」的錯誤認知。

林楚茵強調，威脅台海與區域和平穩定一直都是中共當局，這也是國際社會公認的事實。很遺憾郭台銘為了選舉，把政府追求國家安全、守護民主自由的種種努力，說成是對「中國大陸」的挑釁和敵意，相信這樣的主張，大多數台灣人民都無法接受。

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