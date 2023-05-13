母親節終結行人地獄！網號召「穿黑衣撐傘」 繞行5大死亡路口
本週一（8日）在台南發生一起死亡車禍，造成3歲女童不治，母親重傷送醫事件。而女童母親則在12日完成手術後，才得知女兒不幸身亡消息，在加護病房中痛哭不已。在母親節的前夕發生如此悲劇，也讓網路上醞釀起「終結行人地獄」的輿論，路權社團以及知名網紅也在母親節當天發起快閃活動，打算「穿黑衣撐傘」繞行5大死亡路口。
記者潘毅/綜合報導
知名Youtuber「Cheap」及「反攻大路」、「散步台灣 」等路權社團在網路上發起「行人安全大富翁，全台行人罹難路口串聯快閃」之活動，時間為明（14）日母親節當天，預計在上午九點半開始集合，地點則選定北中南5處曾發生行人罹難事故的路口，以順時針方向沿斑馬線繞行路口10分鐘，訴求還路於民、終結行人地獄。
5個路口地點如下：
【台北】建國南路信義路口（建國花市對面 郵局前）
【新北】幸福路與思源路口（捷運幸福站二號出口）
【台中】學士英才路口（中正公園轉角）
【台南】忠義路與成功路路口（屈臣氏前）
【高雄】河東路與國民街路口（商務旅館前)
「Cheap」也表示，自己明天會出現在台北建國花市的路口現場，「那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」，同時也透露預計8月底發將發起大規模遊行，希望能幫台灣下一代，留下一個安全的行人環境。