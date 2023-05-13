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YouTuber劉芒遭爆耍大牌「惹怒16位苦主」人設翻車！IG發文道歉了

▲甜美Youtuber劉芒遭到網友爆料，得罪攝影師以及廠商等等至少16位苦主，人設直接翻車，而劉芒也親上火線發文道歉。（圖／翻攝劉芒IG）
▲甜美Youtuber劉芒遭到網友爆料，得罪攝影師以及廠商等等至少16位苦主，人設直接翻車，而劉芒也親上火線發文道歉。（圖／翻攝劉芒IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

知名網紅YouTuber劉芒，日前遭到Dcard網友們爆料，得罪攝影師、廠商等至少16位苦主，手法曝光後被形容是「大型人設翻車現場」、「耍流氓」等等。對此，劉芒也終於在IG上PO文道歉，並強調未來會虛心接受批評指教。

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據悉，有網友在Dcard上發文張貼多張某位攝影師的IG爆料動態，內容包含「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」、「修瘦修瑕疵是基本，重點是做這行該有的保養要有，不是我們要幫你後製，處理成你心目中的芭比娃娃。」此外，還有至少16位苦主私訊該名攝影師，加碼爆料這位女YouTuber的種種行徑，例如遲到、耍大牌、放鳥等等，掀起眾人熱議。

▲攝影師在IG限時動態上爆料，結果馬上被分享到Dcard上炸開，立刻引發眾人討論。（圖／翻攝Dcard）
▲攝影師在IG限時動態上爆料，結果馬上被分享到Dcard上炸開，立刻引發眾人討論。（圖／翻攝Dcard）
對此，劉芒今（13）日緊急發文回應，「今天稍早才知道Dcard上討論的攝影師事件，我目前已經私訊聯繫Brian道歉，並希望他可以給我一個機會通電話，親自為合作溝通不良的地方表達歉意。」她強調，自己並沒有想要推卸責任，也非常希望能親自與對方道歉。

至於其他多位苦主的爆料與抱怨，劉芒則回應，「我也願意一一聯繫上，為我的疏忽致上深深的歉意。」最後她也謝謝該名攝影師，能讓她知道自身工作上的問題，並承諾「未來也會把工作夥伴的時間成本、溝通語境、甚至我跟自己團隊的理解有沒有同步等等，都一併慎重考慮進去並虛心接受批評指教的。」

▲劉芒道歉全文。（圖／劉芒IG）
▲劉芒道歉全文。（圖／劉芒IG）

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