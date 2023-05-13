SJ厲旭來台灣送上美食地圖！分享韓國隱藏餐廳：我本來不想說的

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厲旭首個推薦粉絲去江原道北邊，力讚當地的「白村蕎麥涼麵」，他說：「我跟家人去江原道玩的時候，旅行期間吃了不少美食，我發現值得推薦的美食店，我本來很猶豫要不要公開這餐廳，因為怕大家跑去的話會太多人，但我還是決定分享！」厲旭還說：「吃蕎麥涼麵一定要搭配水煮白肉，很好吃！他們還有包子跟餃子，但我都是吃蕎麥涼麵，它不是澱粉，是蕎麥，對減肥也有幫助。」
江原道北邊的「韓牛」也很出名！絕對不能漏掉「橫城韓牛」，厲旭說：「說到江原道就想到牧草，那邊適合飼養牛隻，說到這就想到牛肉！」
再來就是釜山，厲旭知道觀光客到釜山都會造訪海雲台，也表示有「說到釜山就會想到海雲台」此說法，海雲台也很受年輕人歡迎，美食的話，「一定要吃豬肉湯飯！首爾的話，大家都喜歡吃牛肉湯飯，但在釜山，大家都喜歡吃豬肉湯飯。台灣有名的不是牛肉麵嗎，那在釜山就是『豬肉湯飯』」。此外，厲旭也提到若想紓壓，也可以試試當地的「辣炒章魚牛腸蝦子鍋」。
位於仁川機場旁的仁川江華島，因為靠海，所以當地人都愛吃烤貝類，厲旭特別表示：「搭配燒酒更讚！」再來就是濟州島的「海女之家」，厲旭提醒大家到此餐廳，一定要吃角螺，他說：「它大概是手指頭大小，很Q彈，我會買很多冷凍起來，想吃的時候拿出來退冰，會當成燒酒下酒菜。」
如果去到麗水，厲旭推薦大家一定要去「浪漫布帳馬車」，他開玩笑說：「這裡有多男女相遇後變成男女朋友，這邊除了美食，也有水上極限活動，很受年輕人歡迎。」至於美食部分，他則推薦吃「海蜇蝦」。
來到京畿道，厲旭表示一定要吃超知名的「水原王排骨」，他透露會知道此美食，是跟著家族演唱會「SM Town」表演時順道吃到；而慶尚北道的「安東燉雞」、濟州島「小米糕」等美食，都獲厲旭極力推薦。
韓國觀光展覽「飛向韓國心發現」明14日上午11點至晚間6點開放最後免費參觀，地點在華山1914文創園區-西1、2、5館，詳情可至「韓國觀光公社 台北支社」臉書查詢。
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