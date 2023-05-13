陽明山高檔溫泉酒店推「三人行」住房　這原因限女生

陽明山繡球花季即將登場，吸引不少民眾前往賞花遊玩，日勝生加賀屋溫泉酒店近日推出「閨蜜姊妹 Girls Getaway 好事成三」淑女專案，平日入住日式園景雅緻套房一泊一食甜心價13,000元，姊妹3人成行1人免費。一泊三食淑女專案平日賣17,500元起，贈送多種保養品外加花浴衣體驗。另也可再加價，還有專業管家奉茶與布屋內用餐，行程高檔奢華。
記者葉盛耀/綜合報導
日勝生加賀屋5月15日至6月30日於官方網站獨賣限定「閨蜜姊妹 Girls Getaway 好事成三」淑女專案，平日限定一泊一食入住日式園景雅緻套房13,000元，3人成行免費招待1人，等於省下近3,000元。也可選擇一泊三食淑女專案平日，售價17,500元起，贈送「C'EST VRAI莎菲亞玫瑰水潤保濕面膜、膠原保濕活膚面膜和 Aqua Everyday玫瑰美顏水、SHISEIDO資生堂REVITAL莉薇特麗全效抗痕旅行組」等，其中包含14:00能提早入住，享兩人免費體驗花浴衣，外加3人共享下午茶鬆餅與晚餐。
也可更奢華選擇部屋食平日體驗提案22,500元起，提早至13:00入住換花色浴衣，晚餐時間不需走到餐廳，而是由管家將餐食送到房間，享用頂級生魚片和日本A4黑毛和牛鍋等高檔餐點。任一專案皆可再加購館內The Spa by Socié 頂級奢華日本施舒雅芳療，獨立完全私密無壓的沙龍個室。
此次住房專案規劃為針對三位女性，但若是成員為兩女一男時是否可入住？業者回應，整體的規劃，包含贈送保養品與Spa芳療皆是針對女性而專門設計，若真的有男性隨行，也可再另行加購，酒店內同樣也可提供男性浴衣。
另一家溫泉旅館礁溪寒沐酒店則於即日起至5月15日，官網推出「快閃線上旅展」，祭出住房與餐飲等七項超值商品，首次推出總統套房「寒沐苑平日住宿券」買十送一，下殺19折，每組400,000元。另有「乘風居一泊一食平日住宿券」，每張7,600元起，約是33折優惠。