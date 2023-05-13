母親節雨神攪局！「2地區」注意短陣雨 下週高溫飆回33度
今（13）日鋒面通過台灣，明天開始南移至巴士海峽，根據中央氣象局預測，週日降雨明顯的是南部、東半部地區短暫雨，中部以北零星降雨，溫度比今天再略降1-2度，今日深夜開始雨勢就會漸增，母親節各地天氣偏向不穩定，民眾外出慶祝記得攜帶雨具。下週二、三天氣回歸穩定，高溫升至30度上下，中部、南部高溫可以來到31度至33度間。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員提醒，今（13）日入夜後鋒面接近台灣，全台都有降雨機率，溫度也會在略降一些，今晚到14日清晨前，北部、東半部低溫剩下21度、22度，中南部約23度、25度，冷空氣強度有限，不過加上降雨的情況，會感受到些微涼意。
氣象達人彭啟明預測，週一（15日）鋒面逐漸開始遠離，改吹東風至東南風，氣溫逐漸回升，僅剩下迎風面東半部有些局部降雨、近山區局部短暫陣雨，整體來說天氣偏向穩定，下一波鋒面預期在18日（週四）接近，西半部地區先迎來局部短暫陣雨，其他地區為多雲，19日後各地有局部短暫陣雨。
下週二、週三（16至17日）受到東南風到偏南風暖空氣影響，天氣相對較穩定，東半部有局部短暫陣雨，山區午後也會有些局部降雨的機會。溫度較偏熱，北部、東半部高溫可能接近30度上下，中部、南部高溫可以來到31-33度間。