輝能不只在法國投資建廠　桃園廠下半年正式投產

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王美花指出，有與輝能董事長聯絡，澄清他要表達的意思是，由於要赴歐布局，所以「輝能不僅僅是台灣公司」，差幾個字，意思卻完全相反，對於研發及生產電池，他認為台灣是一個非常好的生態系，但電池勢必需要接近客戶需求，因此赴歐布局，王美花指出「媒體報導引述錯誤，落差大。」
而輝能科技今日也在臉書再度PO文指出，公司從台灣出發，在法國邁出了走向國際步伐，表示12日公司在法國敦克爾克市市政廳舉行記者會，公開了將在法國敦克爾克投資52億歐元、建置第一座海外固態電池超級工廠的計畫，法國總統馬克宏與五位部長親自來到敦克爾克，表達了法國政府對輝能的歡迎與支持。
輝能表示，在評估的13個國家、90多個潛在地點中，敦克爾克在政府支持力度、能源、產業鏈成熟度等方面脫穎而出。公司將在此建立48 GWh的固態電池超級工廠，執行在地化的材料採購、研發與製造，使公司能夠落實就近服務、供應車廠客戶的目標。
輝能指出，有了法國政府和歐洲電池產業鏈合作夥伴的大力支持，公司期待為固態電池產業化做出更重大的貢獻，加速交通能源轉型的發生。而12日的相關活動代表著輝能國際擴張專案已進入新的篇章，期待與所有夥伴以及敦克爾克地區的人民一起努力，使推動淨零碳排願景成為現實。
此外，輝能也強調，不僅在法國投資設廠，在桃園觀音的超級工廠也預計在今年下半年正式投產，屆時將會與大家分享更多的好消息。