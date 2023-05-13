「護國神Q」戴維斯與前妻爆衝突！遭警逮捕10萬交保
台灣籃壇首位歸化球星Quincy Davis戴維斯，昨（12）日晚間與前妻在派出所前激烈拉扯，被警方以現行犯逮捕，並移送地檢署偵訊，桃園地檢署複訊後，依家暴防治法規定，諭令戴維斯10萬元交保，離開地檢署時，戴維斯保持靜默、不發一語。
記者孫唯容／綜合報導
現年39歲的戴維斯，出生於美國加州洛杉磯，現效力於PLG新北國王，後於2013年以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功並放棄美國國籍。
據了解，12日晚間7時許，戴維斯與前妻在派出所門口爆發激烈衝突，戴維斯還出手與對方拉扯，造成前妻手部紅腫，戴維斯前妻表示有聲請臨時保護令，警方就以現行犯將其拘捕，訊後移送地檢署偵辦，今天10萬元交保。
針對此事件，戴維斯律師代為說明，「這起家庭事件，不會影響他在球場上的表現，未來會盡全力妥善處理這件事。」
※【NOWnews 今日新聞
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