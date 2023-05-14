女兵報到！缺場地與幹部、難擴大訓練規模 專家：離實戰仍有差距
國防部第一批女性後備軍人教召本周在桃園八德登場，由14名士官與士兵組成的後備軍人完成了5天的教育召集，蔡英文總統勗勉時表示，守護國家不分性別，期盼未來有更多女性士官兵一起加入訓練。不過對於這次首度女兵教召，軍事專家指出，離實戰訓練仍有距離，找到合適場地與訓練幹部也都是問題。
記者呂炯昌／台北報導
桃園後備旅步二營營長簡維德中校表示，本次教召訓練區分3階段，第1階段「部隊編成暨專長複訓」、第2階段「兵器課程及戰鬥教練」及第3階段「裝備保養暨解召作業」，訓練課目及時間配當，男女召員均一致，但女性宿營規劃及沐浴設施方面，強化安全維護作為，並安排現役資深女性協訓幹部從旁輔導，同時由女性建制幹部以排、連級編組實施生活教育管理。
《全球防衛雜誌》編輯主任宋玉寧受訪表示，女性後備軍人目前仍是5天的舊制教召，非新式的14天教召，教召內容離實戰訓練仍有差距。針對蔡英文宣布擴大女性後備軍人教召，宋玉寧表示，女性軍人需要獨立生活區域與男性區隔，並不是每個教召訓練的場地都能找到合適場地，另外若要擴大女性教召，必須由女性軍官陪同實施訓練，能否找到足夠人數女性訓練幹部也是一個問題。