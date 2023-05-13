蔡秋鳳累到打營養針硬上！入圍金曲獎 馬上曝喜訊喊嫁了
「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」今年在母親節的周末亮麗登場，今（13）日迎來首日，蔡秋鳳擔任開場嘉賓，獻唱歌曲〈醉英雄〉、〈酒落喉〉、〈金包銀〉。蔡秋鳳在表演前受訪時，分享當年在藍寶石的點滴，好幾次都在後台打營養針硬上，至於金曲獎即將在近期公布入圍名單，她笑說，如果幸運入圍，就要「嫁了」。
記者吳雨婕/高雄報導
蔡秋鳳對於能來到「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」，她直言很開心，透露當年在藍寶石表演是她的輝煌時期，蔡秋鳳形容：「唱到吐血也要唱，已經在歌廳一天要唱3場，早上還有其他活動，好幾次都累到在藍寶石的後台打營養針。」她也坦言以前月入不只百萬，「當年賺錢容易，藝人開銷也很大。」蔡秋鳳提到，因為姊妹都沒有嫁人，家裡還有個98歲高齡爸爸，所以她得扛起養家的責任，目前手上已經有3間房。
近期將要公布本屆金曲獎入圍名單，蔡秋鳳被問到心情是否會緊張，她笑說：「每一個歌手都希望入圍，當然希望能入圍，不過入圍不入圍、得獎不得獎都隨緣。」至於如果入圍的話，有沒有什麼慶祝方法，蔡秋鳳開玩笑的說：「嫁了！」談到感情狀況，她不諱言的說，追她的人不少，甚至還有小10幾歲的男生追求她。