肯亞人獅衝突！「全球最老」野生公獅遭長矛刺死 因闖入村莊覓食
肯亞一隻19歲的野生公獅子「Loonkiito」，本週三晚間遭村民用長矛刺死，肯亞野生動物管理局發言人吉納羅（Paul Jinaro）表示，由於年老力衰，Loonkiito闖入村莊中覓食，結果遭到殺害。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，野生動物保護組織「Lion Guardians」表示，Loonkiito是在「我們的生態系統中最年邁的公獅子」，通常獅子在野外能夠活到13歲左右，而根據世界野生動物聯合會（World Wildlife Federation）的資料，目前全球絕大多數的獅子都生活在非洲，另外一小部分則生活在印度。
Loonkiito在離肯亞國家公園不遠處的村莊被殺害，吉納羅表示，當局無法確認Loonkiito是否為最年邁的野生獅子，但牠確實非常老。
「Lion Guardians」則指出，乾旱的結束通常會引發當地的人獅衝突，因為野生動物隨著雨季降臨重新獲得生命力後，變得較難捕殺，而一些獵食不順利的獅子，往往就會闖入人類村莊，對人類飼養的牲畜下手。「Lion Guardians」認為這對人類和獅子來說，都是一個棘手的局面。
另一個野生動物保護組織「WildlifeDirect」的執行長卡洪布（Paula Kahumbu）則認為，Loonkiito的死亡突顯出「人類與野生動物衝突的轉捩點」，並呼籲肯亞當局做出更多的措施，來保護瀕臨滅絕的野生獅子。