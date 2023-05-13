馬斯克公開推特新任CEO！知名廣告菁英上位

肯亞人獅衝突！「全球最老」野生公獅遭長矛刺死　因闖入村莊覓食

▲肯亞一隻19歲的野生公獅子「Loonkiito」，本週三晚間由於闖入村莊覓食，遭村民用長矛刺死。（圖／翻攝自Lion Guardians的臉書）
▲肯亞一隻19歲的野生公獅子「Loonkiito」，本週三晚間由於闖入村莊覓食，遭村民用長矛刺死。（圖／翻攝自Lion Guardians的臉書）

記者倪浩軒/綜合報導

肯亞一隻19歲的野生公獅子「Loonkiito」，本週三晚間遭村民用長矛刺死，肯亞野生動物管理局發言人吉納羅（Paul Jinaro）表示，由於年老力衰，Loonkiito闖入村莊中覓食，結果遭到殺害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，野生動物保護組織「Lion Guardians」表示，Loonkiito是在「我們的生態系統中最年邁的公獅子」，通常獅子在野外能夠活到13歲左右，而根據世界野生動物聯合會（World Wildlife Federation）的資料，目前全球絕大多數的獅子都生活在非洲，另外一小部分則生活在印度。

Loonkiito在離肯亞國家公園不遠處的村莊被殺害，吉納羅表示，當局無法確認Loonkiito是否為最年邁的野生獅子，但牠確實非常老。

「Lion Guardians」則指出，乾旱的結束通常會引發當地的人獅衝突，因為野生動物隨著雨季降臨重新獲得生命力後，變得較難捕殺，而一些獵食不順利的獅子，往往就會闖入人類村莊，對人類飼養的牲畜下手。「Lion Guardians」認為這對人類和獅子來說，都是一個棘手的局面。

另一個野生動物保護組織「WildlifeDirect」的執行長卡洪布（Paula Kahumbu）則認為，Loonkiito的死亡突顯出「人類與野生動物衝突的轉捩點」，並呼籲肯亞當局做出更多的措施，來保護瀕臨滅絕的野生獅子。

洗腦「餓死見耶穌」！肯亞邪教奪133命　部分屍體少器官疑遭活摘

蘇丹內戰殃及野生動物　保護區示警獅子食物不足

斯里蘭卡破產動物也遭殃！泰國贈予大象處境堪慮　民眾：快接回來

巴基斯坦動物園大象摔倒後亡　園方挨轟園長去職

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀