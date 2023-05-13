利空亂流、Q1為谷底　台股逢低佈局AI趨勢股

台股本周加權指數下挫123.71點，跌幅0.79%，收在15502.36點，OTC指數則是重挫2.89%，上市及上櫃指數雙雙跌落季線關卡。法人指出，美國債務上限歹戲拖棚，但預估兩黨終將達成協議並避免債務違約。另外，美企季報揭露完畢，目前股價仍在修正中，但不少機構與企業預估今年第一季為谷底，因此建議台股可逢低進場布局，AI人工智慧及高速傳輸等趨勢股可留意。
記者許家禎／台北報導
美國財務部長葉倫指6月1日美國現金即將耗盡，若不取消債務上限或是提高債務上限，最嚴重情況將造成美國無法償還債務，造成金融市場新一輪災難。永豐投顧認為，兩黨終將達成協議並避免債務違約，美國債務上限的鬧劇最終會過去，不妨趁利空好好佈局趨勢股。
另外，5月15日為第一季財報揭露截止日，而第一季產業多在消化庫存，季報不優，漲多個股股價會修正。季報出乎意外的好的個股，資金則會進駐，如市場從未關注過的汽車族群。
根據Bloomberg估算，美國上市公司四季度獲利年減分別為45%、37%、15%及16%，故第一季就是今年獲利最差季度，考量前次重量級公司法說，第一季是消化庫存的季度，且為全年谷底，由於產業消化庫存進度有別，故個股股價會各自表述，不會出現齊漲齊跌現象，因此選股更顯重要。
永豐投顧認為，政治利空常是一時性的，尤其是債務上限利空是個「假議題」，股市終究回歸基本面，但金融市場繪聲繪影的評論常影響投資信心，此時最好部分保留現金，等待市場沸沸揚揚傳言至信心最薄弱時，則是進場佈局最佳時機，AI人工智慧及高速傳輸等趨勢股逢低可佈局，預估本週指數區間15200點到15700點。